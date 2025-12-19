Entretenimento

Dudu Camargo é o vencedor de 'A Fazenda 17' com votação recorde

Foto: Divulgação/Record
Dudu Camargo vence 'A Fazenda 17' com votação recorde e trajetória controversa

Dudu Camargo é o grande vencedor de A Fazenda 17

Dudu Camargo encerrou sua participação em A Fazenda 17 com uma vitória impressionante, recebendo 75,88% dos votos dos telespectadores na final e garantindo o prêmio de R$ 2 milhões. Sua trajetória no reality show foi marcada por momentos altos e baixos, decisões estratégicas e diversas situações que chamaram a atenção do público.

Durante a temporada, Dudu competiu com Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso. O jornalista surpreendeu a todos ao optar por ficar sem equipe nas redes sociais e assessoria de imprensa, o que o aproximou dos telespectadores e trouxe uma nova dinâmica à sua participação.

Desde o início, Dudu se destacou na dinâmica da casa. Ele virou motivo de brincadeiras entre os demais participantes devido à sua demora para tomar banho, um assunto que foi motivo de risadas e conversas constantes. No total, ele passou quatro noites na Baia, e ainda teve um incidente na primeira noite, quando foi mordido por Apolo durante uma brincadeira.

Ele rapidamente se tornou um dos líderes da Equipe Total e formou alianças estratégicas com outros participantes, como Yoná, Carol, Duda, Saory, Matheus, Kathy, Gaby e Tàmires. Essa aproximação foi crucial para equilibrar as forças de jogo, especialmente diante do grupo rival. Além disso, Dudu e Saory tiveram momentos de carinho e flerte, que renderam cenas marcantes dentro da casa.

Nas Provas do Fazendeiro, Dudu se destacou ao vencer quatro seguidas, quebrando recordes e evitando assim a eliminação na Roça (com os menos votados). Seu desempenho chamou a atenção de outros competidores, que o viam como um concorrente forte. Embora tenha evitado brigas diretas, Dudu acumulou adversários, inclusive entre antigos aliados, especialmente após decidir sacrificar alguns companheiros para garantir sua permanência no jogo.

Sua passagem pelo programa também foi marcada por punições, que afetaram todos os participantes, como a proibição de usar a academia por 12 horas e a falta de gás e forno elétrico por 60 horas. Apesar das restrições, Dudu não se responsabilizou pelos incidentes que levaram a punições.

Chegando à primeira Roça apenas próximo do final, Dudu foi salvo pelo público e comemorou sua permanência. Ele enfrentou novas votações e avançou até a final, consagrando-se como um dos vencedores mais lembrados da história recente do programa.

Dudu Camargo deixa A Fazenda 17 como uma figura central e uma referência de protagonismo em realities de competição, apoiado por uma base forte de fãs. A temporada foi marcada pelo trabalho da produção e direção, que contribuíram para o sucesso do programa.

