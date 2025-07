Sato Company leva 22 filmes do Studio Ghibli ao Brasil

A Sato Company anunciou, no último domingo (6), um evento muito aguardado chamado Ghibli Fest. Esta mostra especial trará ao Brasil 22 filmes do renomado Studio Ghibli, que foram dirigidos por grandes nomes como Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Hirosama Yonebayashi, Yoshifumi Kondo e Tomomi Mochizuki.

O evento foi revelado durante o Anime Friends 2025 e terá início no dia 18 de setembro nas salas de cinema de várias cidades brasileiras. Os fãs poderão assistir aos clássicos do estúdio tanto em versões legendadas quanto dubladas. Esta será a primeira vez que alguns dos longas serão exibidos com a dublagem em português.

Entre os filmes que farão parte do Ghibli Fest, destacam-se:

– O Conto da Princesa Kaguya

– Princesa Mononoke

– O Castelo Animado

– O Serviço de Entregas da Kiki

– Vidas ao Vento

– As Memórias de Marnie

– Túmulo dos Vagalumes

– Contos de Terramar

– O Mundo dos Pequeninos

– Da Colina Kokuriko

– Sussurros do Coração

– Meu Amigo Totoro

– Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar

– O Castelo no Céu

– Nausicaa do Vale do Vento

– O Reino dos Gatos

– Eu Posso Ouvir o Oceano

– Memórias de Ontem

– PomPoko: A Grande Batalha dos Guaxinins

– Meus Vizinhos os Yamadas

– Porco Rosso: O Último Herói Romântico

– A Viagem de Chihiro

O Ghibli Fest promete ser uma ótima oportunidade para os amantes de animação e cinema japonês conhecerem ou relembrar essas obras-primas que marcaram gerações. Com uma seleção variada de clássicos, o evento busca conectar os espectadores com a magia e a beleza das histórias contadas pelo Studio Ghibli.