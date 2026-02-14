Edilson Capetinha é eliminado do ‘BBB 26’ após desavença

Neste sábado, 14 de fevereiro de 2026, Edilson Capetinha, ex-jogador de futebol, deixou o reality show após ser desclassificado. A decisão ocorreu após uma discussão intensa com Leandro Boneco, que aconteceu durante a madrugada. A produção do programa analisou as imagens do confronto e avaliou que Edilson ultrapassou os limites estabelecidos.

A confirmação da desclassificação foi feita em um pronunciamento oficial durante a manhã. Os participantes do programa foram informados que Edilson desrespeitou as regras de convivência e que essa seria a razão pela qual ele não poderia mais continuar na competição. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, deve trazer mais informações sobre o ocorrido na edição deste sábado.

O desentendimento entre Edilson e Leandro começou no Quarto Sonho do Grande Amor e foi marcado por xingamentos e uma aproximação física que violou as diretrizes de segurança do programa. Durante a discussão, Leandro pediu para que Edilson se afastasse, mas seu pedido foi ignorado, o que aumentou a tensão no ambiente. A situação acabou exigindo a intervenção de outros participantes.

O ator Babu Santana entrou no quarto e precisou separar os dois para evitar um conflito maior. Ele conduziu Leandro para outra parte da casa, enquanto Edilson decidiu permanecer no quarto e acabou se retirando do episódio. Após a discussão, Leandro recebeu apoio emocional dos demais confinados.

Tensão entre Edilson e Leandro vinha aumentando há alguns dias. Um dos pontos que gerou descontentamento foi uma dinâmica do jogo onde Leandro, em uma brincadeira, havia chamado Edilson de “bola murcha”. A crítica provocou uma reação explosiva do ex-jogador, que desqualificou Leandro de maneira agressiva diante dos colegas.

Após essa dinâmica, Leandro e Edilson trocaram farpas em um confronto direto, e o clima entre eles se deteriorou ainda mais. A desclassificação de Edilson aconteceu em um momento em que ele já demonstrava dificuldades emocionais e chegara a considerar a possibilidade de desistir do programa. Em conversas com outros participantes, ele expressou sua fragilidade e a pressão que sentia dentro do confinamento.

Com a saída forçada de Edilson, a dinâmica da casa precisará ser reavaliada. Aqueles que se aproximaram dele terão que reorganizar suas estratégias, uma vez que ele não estará mais presente para influenciar votações futuras. Além disso, a situação reafirma a rigorosa aplicação das regras de convivência no programa, que não tolera ações que extrapolem os limites de respeito estabelecidos.

A desclassificação de Edilson Capetinha traz à tona a importância de regras claras e o respeito mútuo entre os participantes, complicando a trajetória dos que permanecem no jogo e mudando a configuração das alianças dentro da casa.