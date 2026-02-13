Plano contra Samira resulta em morte acidental

A novela “Três Graças”, que vai ao ar na faixa das nove da Globo, está prestes a revelar um segredo impactante sobre a paternidade de um dos personagens centrais, Raul, interpretado por Paulo Mendes. As novas cenas, que devem ser exibidas a partir do dia 2 de março, prometem alterar significativamente a trajetória da trama.

O segredo que será revelado é que Raul é, na verdade, filho biológico de Ferette, interpretado por Murilo Benício. Essa informação estava escondida desde o início da história e se relaciona com o passado obscuro de Ferette com Samira, vivida por Fernanda Vasconcellos. A revelação ocorrerá quando Samira contar a Raul que é sua mãe e que o vendeu para Arminda, papel de Grazi Massafera.

Raul sempre acreditou que era filho de Rogério, vivido por Eduardo Moscovis, e Arminda, construindo uma vida baseada nessa mentira por anos. A descoberta do passado cruel não apenas abala a identidade de Raul, mas também revela as falhas na estrutura familiar que ele conhecia. O drama se intensifica quando Raul exigir que Samira devolva sua filha, Joélly, que foi sequestrada e está prestes a dar à luz em uma clínica clandestina.

No desenrolar da trama, Joélly terá sua bebê roubada logo após o parto, sendo entregue a um casal interpretado por Bárbara Reis e Leandro Lima. Raul fará um escândalo na fundação onde Samira se encontra, ameaçando denunciar sua mãe biológica por tráfico de crianças. É nesse momento de pressão que Samira revela a verdade sobre sua maternidade e a venda de Raul logo após seu nascimento. A confissão não só choca Raul, mas também acaba silenciando suas acusações.

Arminda, sob pressão, admitirá que comprou Raul para manter uma farsa em sua vida com Rogério, expondo as mentiras que cimentaram seu relacionamento durante anos. Além disso, Ferette começará a desconfiar que Samira sabe que ele é o pai biológico de Raul, o que adiciona mais tensão ao já complicado triângulo familiar.

O drama se intensifica ainda mais quando Samira, acuada por Ferette, confessar que também vendeu sua neta, a filha de Joélly, a um casal estrangeiro. Segundo ela, essa atitude foi uma forma de proteger a criança da influência de Arminda e Ferette. Samira tentará justificar suas ações, alegando que os novos pais garantiriam que a origem da menina nunca fosse descoberta. Em meio a essas revelações, ela pedirá a Ferette que impeça Arminda de matá-la, revelando seu medo das consequências.

Enquanto isso, Arminda, determinada a eliminar Samira, acaba se unindo a Helga, interpretada por Kelzy Ecard. No clímax da cena, Arminda tenta matar Samira, mas o plano dá errado, resultando na morte de Edilberto, personagem de Júlio Rocha. Essa confusão sobre quem deve ser a verdadeira vítima adiciona mais uma camada de complexidade à trama já repleta de segredos e mentiras.

A novela “Três Graças” é escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios. A produção é supervisionada por Gustavo Rebelo e Silvana Feu nos Estúdios Globo, e a direção de gênero é assinada por José Luiz Villamarim. Após o término da trama, a nova novela “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, ocupará a faixa das nove a partir de 16 de maio.