Dallevo assume controle da RedeTV! após saída de Marcelo

A RedeTV! passa por uma mudança significativa ao transferir o controle total de suas operações para Amilcare Dallevo Júnior, marcando o fim de uma longa parceria com Marcelo de Carvalho, que começou em 1999. A formalização da venda da participação de Carvalho ocorreu em 22 de dezembro de 2025. Com isso, Dallevo torna-se o único controlador da emissora, encerrando uma sociedade que durou mais de duas décadas.

Marcelo de Carvalho decidiu se afastar do quadro societário da emissora para explorar novos investimentos em setores como imobiliário, tecnologia e mídia digital. Apesar de sua saída como sócio, ele continuará atuando como apresentador na programação da RedeTV! Isso reflete sua intenção de seguir novos caminhos profissionais e desenvolver sua carreira artística, conforme divulgado em comunicado oficial pela emissora.

No comunicado, a RedeTV! destacou a importância de Carvalho na construção da marca, reconhecendo suas contribuições para tornar a emissora moderna e inovadora. O canal expressou seus votos de sucesso em seus futuros projetos.

Com essa nova fase, a RedeTV! reafirmou seu compromisso com a continuidade e estabilidade institucional. A emissora pretende aumentar os investimentos e está focando em projetos inovadores para a TV aberta e para plataformas digitais. Um dos objetivos é integrar novas tecnologias, incluindo inteligência artificial, para melhorar a produção de conteúdo, o jornalismo, o entretenimento e a experiência do público.

A emissora enfatizou que continuará a fortalecer o jornalismo independente e a investir em formatos novos, sempre respeitando os telespectadores. O compromisso com a inovação, que caracteriza a RedeTV! desde sua fundação, permanece como guia em suas decisões estratégicas.

A trajetória da RedeTV! começou em 1999, quando Dallevo e Carvalho assumiram as concessões da antiga TV Manchete, poucos dias antes do prazo para a renovação das licenças de transmissão. Essa recente mudança de controle não apenas destaca a movimentação interna em uma das cinco maiores emissoras do país, mas também sinaliza um reposicionamento editorial e empresarial para atender às demandas de um mercado cada vez mais digital e dinâmico.