Entretenimento

Dallevo assume controle da RedeTV! após saída de Marcelo

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 49 minutos atrás
1 minuto de leitura
Marcelo de Carvalho. Foto: Divulgação/RedeTV!
Dallevo assume controle total da RedeTV! após saída de Marcelo de Carvalho

A RedeTV! passa por uma mudança significativa ao transferir o controle total de suas operações para Amilcare Dallevo Júnior, marcando o fim de uma longa parceria com Marcelo de Carvalho, que começou em 1999. A formalização da venda da participação de Carvalho ocorreu em 22 de dezembro de 2025. Com isso, Dallevo torna-se o único controlador da emissora, encerrando uma sociedade que durou mais de duas décadas.

Marcelo de Carvalho decidiu se afastar do quadro societário da emissora para explorar novos investimentos em setores como imobiliário, tecnologia e mídia digital. Apesar de sua saída como sócio, ele continuará atuando como apresentador na programação da RedeTV! Isso reflete sua intenção de seguir novos caminhos profissionais e desenvolver sua carreira artística, conforme divulgado em comunicado oficial pela emissora.

No comunicado, a RedeTV! destacou a importância de Carvalho na construção da marca, reconhecendo suas contribuições para tornar a emissora moderna e inovadora. O canal expressou seus votos de sucesso em seus futuros projetos.

Com essa nova fase, a RedeTV! reafirmou seu compromisso com a continuidade e estabilidade institucional. A emissora pretende aumentar os investimentos e está focando em projetos inovadores para a TV aberta e para plataformas digitais. Um dos objetivos é integrar novas tecnologias, incluindo inteligência artificial, para melhorar a produção de conteúdo, o jornalismo, o entretenimento e a experiência do público.

A emissora enfatizou que continuará a fortalecer o jornalismo independente e a investir em formatos novos, sempre respeitando os telespectadores. O compromisso com a inovação, que caracteriza a RedeTV! desde sua fundação, permanece como guia em suas decisões estratégicas.

A trajetória da RedeTV! começou em 1999, quando Dallevo e Carvalho assumiram as concessões da antiga TV Manchete, poucos dias antes do prazo para a renovação das licenças de transmissão. Essa recente mudança de controle não apenas destaca a movimentação interna em uma das cinco maiores emissoras do país, mas também sinaliza um reposicionamento editorial e empresarial para atender às demandas de um mercado cada vez mais digital e dinâmico.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 49 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Dudu Camargo. Foot: Reprodução/Record

Dudu Camargo se junta ao jornalismo da Record após ‘A Fazenda 17’

2 horas atrás
Cena da novela Rubi. Foto: Reprodução/SBT

Novelas do SBT registram queda de audiência em dezembro

4 horas atrás
Domingão com Huck. Foto: Reprodução/Globo

Números consolidados de 21 de dezembro de 2025

4 horas atrás
Marcos Mion. Foto: Reprodução/Globo

Números consolidados de 20/12/2025 estão disponíveis

5 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo