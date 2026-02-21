Entretenimento

Dudu Camargo inicia programa aos sábados e registra queda no Ibope

Dudu Camargo no Balanço Geral SP. Foto: Divulgação/Record
Dudu Camargo estreia aos sábados com queda no Ibope

Dudu Camargo assumiu o comando do programa “Balanço Geral – Edição de Sábado” na Record, mas sua estreia não trouxe os resultados esperados em audiência. A decisão de sua contratação aconteceu na quinta-feira, com gravações realizadas apenas no dia seguinte, resultando em uma estreia rápida no dia seguinte, sábado.

Durante sua primeira apresentação, Dudu Camargo registrou uma média de 3,4 pontos de audiência, o que representa uma queda de 5% em comparação à média do programa sob a apresentação de Thiago Gardinali, que saiu em meio a negociações com o SBT. Apesar dessa redução, o programa ainda conseguiu a vice-liderança na Grande São Paulo, com um share de 8,4% e um pico de 4,9 pontos.

A concorrência no mesmo horário foi acirrada, com a Globo liderando com 9,3 pontos, que incluiu a exibição de programas como o Globo Esporte, o Jornal Hoje e a novela Terra Nostra. O SBT ficou em terceiro lugar, com 2,3 pontos, exibindo parte do SBT Notícias 1ª Edição.

A transição para Dudu Camargo foi feita de forma atípica, sem a preparação habitual que um novo apresentador como ele precisaria. A decisão de sua contratação foi tomada apenas 48 horas antes da estreia, e o tempo destinado aos pilotos, que seriam essenciais para sua adaptação ao programa e à equipe, foi limitado a apenas um dia.

Gardinali, o ex-apresentador, está em negociações avançadas para retornar ao SBT. Caso isso se concretize, ele e Camargo podem acabar competindo diretamente aos sábados, aumentando a disputa por audiência na faixa horária.

Os resultados da primeira exibição refletem uma transição apressada: a vice-liderança foi mantida, mas com um público menor do que o habitual. O verdadeiro teste será nos próximos dias, quando Dudu Camargo terá a oportunidade de se estabelecer à frente do programa sem a pressão de uma estreia rápida.

