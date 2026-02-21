Entretenimento

Angélico se aproxima de Viviane em ‘Três Graças’, diz Toloza

Viviane (Gabriela Loran) e Angélico (Adriano Toloza) em 'Três Graças'. Foto: Arquivo pessoal
Um novo romance está prestes a se desenvolver na novela “Três Graças”. O personagem Angélico, interpretado por Adriano Toloza, começa a se aproximar da farmacêutica Viviane, vivida por Gabriela Loran, após ela terminar seu relacionamento com Leonardo, interpretado por Pedro Novaes. Angélico decide enviar flores anônimas para Viviane, uma ação que ela logo identifica como uma tentativa de conquista.

Esse novo enredo se desenrola em um momento delicado para Viviane, que se sente culpada por ter distribuído placebos à população. Em uma das cenas recentes, ela se mostra extremamente angustiada e acaba quebrando objetos no laboratório durante um surto. Esse estado emocional frágil da personagem leva Angélico a agir com cautela e respeito, se aproximando dela sem forçar a barra e demonstrando apoio.

No entanto, essa nova interação entre Angélico e Viviane deve provocar ciúmes em Leonardo. Em cenas que serão exibidas no início de março, Leonardo vê os dois juntos em um bar e não consegue esconder seu descontentamento, mesmo após o término do relacionamento.

Adriano Toloza, em entrevista, comentou sobre a paixão intensa de Angélico por Viviane, que começou desde o primeiro encontro entre os dois. Ele destacou que a aproximação deles ocorrerá de forma natural, pois ambos estão envolvidos nos planos de vingança do personagem Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, contra Ferette, vivido por Murilo Benício.

A novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva, Virgilio Silva e Zé Dassilva, vai ao ar de segunda a sábado, após o Jornal Nacional, e tem alcançado uma média de 22 pontos de audiência na Grande São Paulo. O último capítulo está programado para ser exibido em 15 de maio. O desdobramento do relacionamento entre Angélico e Viviane promete ser um dos principais momentos da trama, acompanhando a luta interna entre lealdade e sentimentos, especialmente neste momento crítico da história da farmacêutica.

