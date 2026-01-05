Audiência da TV: números consolidados de 2 de janeiro de 2026
Na última sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, a audiência das principais emissoras de TV foi divulgada, revelando alguns números preocupantes e outros que ainda têm atraído o público.
A novela "Três Graças", que estreou recentemente, ainda não conseguiu conquistar os telespectadores. O pico de audiência registrado durou apenas um minuto e foi herdado do "Jornal Nacional", o que indica que não houve um crescimento no interesse pelo programa. Essa baixa performance contrasta com o sucesso da reprise da novela "Rainha da Sucata", que continua a liderar em sua faixa horária.
Por outro lado, a novela "Êta Mundo Melhor!" começou a apresentar resultados melhores, mesmo com o desempenho inferior no início da programação.
Na Record, o "Cidade Alerta SP" teve uma audiência que ficou abaixo do esperado, recebendo menos espectadores do que o programa "Mãe".
Outro dado relevante é a novela "A.Mar", que enfrenta uma rejeição significativa, atingindo recordes negativos de audiência em suas últimas exibições.
Aqui estão os números consolidados da audiência na sexta-feira, 2 de janeiro de 2026:
Globo:
- Bom Dia SP: 6,4
- Bom Dia Brasil: 7,3
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,1
- Mais Você: 6,0
- SP1: 9,4
- Globo Esporte: 8,8
- Jornal Hoje: 10,7
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,7
- Sessão da Tarde: Cinderela: 9,3
- SPTV: 10,2
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,0
- Êta Mundo Melhor!: 17,1
- SP2: 19,2
- Dona de Mim: 20,4
- Jornal Nacional: 20,4
- Três Graças: 20,4
- Cinema 26: Red – Crescer é uma Fera: 11,8
- Jornal da Globo: 7,1
- Dona de Mim (reapresentação): 5,5
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,8
- Corujão: O Escândalo: 3,5
- Corujão: A Última Palavra: 3,2
Record:
- Balanço Geral Manhã: 0,9
- Balanço Geral Manhã SP: 2,1
- Fala Brasil: 2,6
- Hoje em Dia: 3,1
- Balanço Geral SP: 4,4
- A Escrava Isaura: 4,3
- Cidade Alerta: 3,3
- Cidade Alerta SP: 5,3
- Jornal da Record: 6,1
- Mãe: 5,6
- Reis: A Consequência: 3,7
- Quilos Mortais: 3,8
- Jornal da Record 24h: 3,1
- Fala Que Eu Te Escuto: 1,5
SBT:
- SBT Manhã: 2,0
- SBT Manhã 2ª Edição: 1,9
- Primeiro Impacto: 2,7
- Alô Você: 2,6
- Esmeralda: 2,5
- Rubi: 2,6
- Fofocalizando: 2,8
- Casos de Família: 2,8
- Coração Indomável: 3,2
- Aqui Agora: 2,5
- SBT Brasil: 2,4
- A.Mar: 2,3
- Programa do Ratinho: 4,2
- Tela de Sucessos: Davi & Golias – A Batalha da Fé: 2,9
- The Noite: 2,0
- Operação Mesquita: 1,4
- SBT Podnight: 1,2
- SBT Notícias: 1,6
Band:
- Valor da Vida: 0,1
- AgroBand: 0,1
- Bora Brasil SP: 0,2
- Bora Brasil: 0,5
- Jogo Aberto: 1,5
- Jogo Aberto SP: 2,0
- Os Donos da Bola: 1,5
- Melhor da Tarde: 1,1
- Brasil Urgente: 2,6
- Brasil Urgente SP: 3,6
- Jornal da Band: 3,4
- Cruel Istambul: 1,3
- Show da Fé: 0,3
- Perrengue do Dia: 0,6
- Melhor da Noite: 0,7
- Jornal da Noite: 0,7
- Esporte Total: 0,5
- Band Esporte: 0,3
- RedeTV!:
- Manhã com Você: 0,0
- Fica com a Gente: 0,1
- Bola na Rede: 0,0
- Elas em Jogo: 0,0
- A Tarde é Sua: 0,5
- Brasil do Povo: 0,2
- RedeTV! News: 0,3
- Show da Fé: 0,1
- Rapidinhas da Fama: 0,3
- TV Fama: 0,8
- Operação de Risco (reapresentação): 1,2
- Leitura Dinâmica: 0,9
- Madrugada Animada: 0,6
Os números de audiência são medidos na capital paulista e um ponto de audiência representa cerca de 78.781 residências com TV sintonizando na Grande São Paulo. Esses dados são relevantes para o setor publicitário, que os utiliza como referência para suas estratégias de marketing.