Audiência da TV: números consolidados de 2 de janeiro de 2026

Casal da novela A.Mar. Foto: Reprodução/Televisa
Audiência da TV: confira os números consolidados de 02/01/2026

Na última sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, a audiência das principais emissoras de TV foi divulgada, revelando alguns números preocupantes e outros que ainda têm atraído o público.

A novela "Três Graças", que estreou recentemente, ainda não conseguiu conquistar os telespectadores. O pico de audiência registrado durou apenas um minuto e foi herdado do "Jornal Nacional", o que indica que não houve um crescimento no interesse pelo programa. Essa baixa performance contrasta com o sucesso da reprise da novela "Rainha da Sucata", que continua a liderar em sua faixa horária.

Por outro lado, a novela "Êta Mundo Melhor!" começou a apresentar resultados melhores, mesmo com o desempenho inferior no início da programação.

Na Record, o "Cidade Alerta SP" teve uma audiência que ficou abaixo do esperado, recebendo menos espectadores do que o programa "Mãe".

Outro dado relevante é a novela "A.Mar", que enfrenta uma rejeição significativa, atingindo recordes negativos de audiência em suas últimas exibições.

Aqui estão os números consolidados da audiência na sexta-feira, 2 de janeiro de 2026:

  • Globo:

    • Bom Dia SP: 6,4
    • Bom Dia Brasil: 7,3
    • Encontro com Patrícia Poeta: 6,1
    • Mais Você: 6,0
    • SP1: 9,4
    • Globo Esporte: 8,8
    • Jornal Hoje: 10,7
    • Edição Especial: Terra Nostra: 10,7
    • Sessão da Tarde: Cinderela: 9,3
    • SPTV: 10,2
    • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,0
    • Êta Mundo Melhor!: 17,1
    • SP2: 19,2
    • Dona de Mim: 20,4
    • Jornal Nacional: 20,4
    • Três Graças: 20,4
    • Cinema 26: Red – Crescer é uma Fera: 11,8
    • Jornal da Globo: 7,1
    • Dona de Mim (reapresentação): 5,5
    • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,8
    • Corujão: O Escândalo: 3,5
    • Corujão: A Última Palavra: 3,2

  • Record:

    • Balanço Geral Manhã: 0,9
    • Balanço Geral Manhã SP: 2,1
    • Fala Brasil: 2,6
    • Hoje em Dia: 3,1
    • Balanço Geral SP: 4,4
    • A Escrava Isaura: 4,3
    • Cidade Alerta: 3,3
    • Cidade Alerta SP: 5,3
    • Jornal da Record: 6,1
    • Mãe: 5,6
    • Reis: A Consequência: 3,7
    • Quilos Mortais: 3,8
    • Jornal da Record 24h: 3,1
    • Fala Que Eu Te Escuto: 1,5

  • SBT:

    • SBT Manhã: 2,0
    • SBT Manhã 2ª Edição: 1,9
    • Primeiro Impacto: 2,7
    • Alô Você: 2,6
    • Esmeralda: 2,5
    • Rubi: 2,6
    • Fofocalizando: 2,8
    • Casos de Família: 2,8
    • Coração Indomável: 3,2
    • Aqui Agora: 2,5
    • SBT Brasil: 2,4
    • A.Mar: 2,3
    • Programa do Ratinho: 4,2
    • Tela de Sucessos: Davi & Golias – A Batalha da Fé: 2,9
    • The Noite: 2,0
    • Operação Mesquita: 1,4
    • SBT Podnight: 1,2
    • SBT Notícias: 1,6

  • Band:

    • Valor da Vida: 0,1
    • AgroBand: 0,1
    • Bora Brasil SP: 0,2
    • Bora Brasil: 0,5
    • Jogo Aberto: 1,5
    • Jogo Aberto SP: 2,0
    • Os Donos da Bola: 1,5
    • Melhor da Tarde: 1,1
    • Brasil Urgente: 2,6
    • Brasil Urgente SP: 3,6
    • Jornal da Band: 3,4
    • Cruel Istambul: 1,3
    • Show da Fé: 0,3
    • Perrengue do Dia: 0,6
    • Melhor da Noite: 0,7
    • Jornal da Noite: 0,7
    • Esporte Total: 0,5
    • Band Esporte: 0,3
  • RedeTV!:
    • Manhã com Você: 0,0
    • Fica com a Gente: 0,1
    • Bola na Rede: 0,0
    • Elas em Jogo: 0,0
    • A Tarde é Sua: 0,5
    • Brasil do Povo: 0,2
    • RedeTV! News: 0,3
    • Show da Fé: 0,1
    • Rapidinhas da Fama: 0,3
    • TV Fama: 0,8
    • Operação de Risco (reapresentação): 1,2
    • Leitura Dinâmica: 0,9
    • Madrugada Animada: 0,6

Os números de audiência são medidos na capital paulista e um ponto de audiência representa cerca de 78.781 residências com TV sintonizando na Grande São Paulo. Esses dados são relevantes para o setor publicitário, que os utiliza como referência para suas estratégias de marketing.

