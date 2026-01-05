Audiência da TV: números consolidados de 2 de janeiro de 2026

Na última sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, a audiência das principais emissoras de TV foi divulgada, revelando alguns números preocupantes e outros que ainda têm atraído o público.

A novela "Três Graças", que estreou recentemente, ainda não conseguiu conquistar os telespectadores. O pico de audiência registrado durou apenas um minuto e foi herdado do "Jornal Nacional", o que indica que não houve um crescimento no interesse pelo programa. Essa baixa performance contrasta com o sucesso da reprise da novela "Rainha da Sucata", que continua a liderar em sua faixa horária.

Por outro lado, a novela "Êta Mundo Melhor!" começou a apresentar resultados melhores, mesmo com o desempenho inferior no início da programação.

Na Record, o "Cidade Alerta SP" teve uma audiência que ficou abaixo do esperado, recebendo menos espectadores do que o programa "Mãe".

Outro dado relevante é a novela "A.Mar", que enfrenta uma rejeição significativa, atingindo recordes negativos de audiência em suas últimas exibições.

Aqui estão os números consolidados da audiência na sexta-feira, 2 de janeiro de 2026:

Globo : Bom Dia SP: 6,4 Bom Dia Brasil: 7,3 Encontro com Patrícia Poeta: 6,1 Mais Você: 6,0 SP1: 9,4 Globo Esporte: 8,8 Jornal Hoje: 10,7 Edição Especial: Terra Nostra: 10,7 Sessão da Tarde: Cinderela: 9,3 SPTV: 10,2 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,0 Êta Mundo Melhor!: 17,1 SP2: 19,2 Dona de Mim: 20,4 Jornal Nacional: 20,4 Três Graças: 20,4 Cinema 26: Red – Crescer é uma Fera: 11,8 Jornal da Globo: 7,1 Dona de Mim (reapresentação): 5,5 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,8 Corujão: O Escândalo: 3,5 Corujão: A Última Palavra: 3,2

Record : Balanço Geral Manhã: 0,9 Balanço Geral Manhã SP: 2,1 Fala Brasil: 2,6 Hoje em Dia: 3,1 Balanço Geral SP: 4,4 A Escrava Isaura: 4,3 Cidade Alerta: 3,3 Cidade Alerta SP: 5,3 Jornal da Record: 6,1 Mãe: 5,6 Reis: A Consequência: 3,7 Quilos Mortais: 3,8 Jornal da Record 24h: 3,1 Fala Que Eu Te Escuto: 1,5

SBT : SBT Manhã: 2,0 SBT Manhã 2ª Edição: 1,9 Primeiro Impacto: 2,7 Alô Você: 2,6 Esmeralda: 2,5 Rubi: 2,6 Fofocalizando: 2,8 Casos de Família: 2,8 Coração Indomável: 3,2 Aqui Agora: 2,5 SBT Brasil: 2,4 A.Mar: 2,3 Programa do Ratinho: 4,2 Tela de Sucessos: Davi & Golias – A Batalha da Fé: 2,9 The Noite: 2,0 Operação Mesquita: 1,4 SBT Podnight: 1,2 SBT Notícias: 1,6

Band : Valor da Vida: 0,1 AgroBand: 0,1 Bora Brasil SP: 0,2 Bora Brasil: 0,5 Jogo Aberto: 1,5 Jogo Aberto SP: 2,0 Os Donos da Bola: 1,5 Melhor da Tarde: 1,1 Brasil Urgente: 2,6 Brasil Urgente SP: 3,6 Jornal da Band: 3,4 Cruel Istambul: 1,3 Show da Fé: 0,3 Perrengue do Dia: 0,6 Melhor da Noite: 0,7 Jornal da Noite: 0,7 Esporte Total: 0,5 Band Esporte: 0,3

RedeTV! : Manhã com Você: 0,0 Fica com a Gente: 0,1 Bola na Rede: 0,0 Elas em Jogo: 0,0 A Tarde é Sua: 0,5 Brasil do Povo: 0,2 RedeTV! News: 0,3 Show da Fé: 0,1 Rapidinhas da Fama: 0,3 TV Fama: 0,8 Operação de Risco (reapresentação): 1,2 Leitura Dinâmica: 0,9 Madrugada Animada: 0,6

:

Os números de audiência são medidos na capital paulista e um ponto de audiência representa cerca de 78.781 residências com TV sintonizando na Grande São Paulo. Esses dados são relevantes para o setor publicitário, que os utiliza como referência para suas estratégias de marketing.