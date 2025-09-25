Casarão abandonado de R$ 107,5 milhões vai a leilão

O casarão da Rua Frei Caneca, em Florianópolis, está de volta ao leilão! Com uma história que inclui moradores ilustres, como ex-governadores de Santa Catarina, ele ocupa uma área de mais de 23 mil m². A avaliação do imóvel foi estipulada em R$ 107,5 milhões, mas o lance inicial ficou em R$ 53,75 milhões. O leilão, que acontece de maneira virtual, vai até às 15h15 do dia 3 de outubro.

Residência de governadores

Historicamente, o casarão abrigou figuras como os ex-governadores Vidal, Nereu e Celso Ramos, além de Mauro Ramos, que foi prefeito de Florianópolis. Embora tenha sido um lugar de prestígio, o imóvel enfrenta problemas, tendo sido abandonado nos últimos anos. Essa falta de cuidado resultou em invasões, com pessoas em situação de rua ocupando parte das construções.

Estrutura atual do casarão

Atualmente, o casarão possui duas edificações que somam aproximadamente 730 m². Segundo a Central Sul de Leilões, que está gerenciando o leilão, as condições das estruturas são de "deterioração severa". Para completar, o espaço é cercado por vegetação densa, o que destaca sua importância na região central da cidade.

Tombamento histórico

Desde 2015, o casarão é considerado Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Florianópolis, conforme o decreto municipal 15.068. Isso significa que a demolição não é uma opção, e qualquer restauração deve preservar as características externas do imóvel. Compradores potenciais devem estar preparados para seguir algumas regras rigorosas se decidirem fazer intervenções.

Restrições e limitações do casarão

Além das exigências de preservação, é vital mencionar que existem ônus judiciais associados ao local. O terreno possui restrições de uso, com parte dele em zona de preservação ambiental e uma pequena área classificada como Terreno de Marinha. Qualquer nova construção precisará de licenças específicas, além de estar em conformidade com a legislação vigente.