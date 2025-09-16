Saúde

Descubra como é a língua de quem tem síndrome de Sjögren

Como é a língua de uma pessoa com Síndrome de Sjögren?
Síndrome de Sjögren também conhecida como exocrinopatia autoimune, síndrome seca e sicca. (Foto: Reprodução/Freepik)

Após nove anos lidando com sintomas complicados, a tão conhecida Fernanda Keulla, vencedora do “Big Brother Brasil 13”, revelou em suas redes sociais que foi diagnosticada com a Síndrome de Sjögren. Essa condição, também chamada de síndrome seca, é mais do que uma simples dor. É uma doença autoimune que, em linhas gerais, ataca as glândulas responsáveis pela produção de várias secreções, como saliva e lágrimas.

Quando falamos da Síndrome de Sjögren, a gente deve entender que ela é uma inflamação crônica, que vai se arrastando no tempo. Os principais problemas que ela causa envolvem o ressecamento de olhos e boca, ou seja, aqueles momentos chatos em que você sente que está mais seco do que um deserto.

Um dos efeitos mais diretos dessa síndrome é a redução da produção de saliva. Isso significa que a língua pode ficar seca e até rachada. Você já percebeu como a boca seca pode ser desconfortável, especialmente quando você tenta conversar ou, pior ainda, comer algo? Pois é, quem enfrenta essa condição vive isso na pele.

Quais são os sintomas?

Além da boca e dos olhos secos, existem outros sintomas que podem aparecer:

  • Olhos arenosos ou secos, como se você estivesse sempre em um ambiente cheio de poeira;
  • Fraqueza e dormência nas mãos e pés, que dá uma sensação de formigamento bem chata;
  • Em alguns casos, pode ocorrer a ATRd (Acidose tubular renal distal).

A situação piora em casos mais severos, afetando órgãos como nariz, traqueia, tireoide e até o sistema nervoso. O que complica ainda mais é que, até agora, o que causa essa síndrome permanece em mistério.

Quem dirige muito por aí sabe como é importante estar atento a esses sinais, já que pequenas questões de saúde podem impactar diretamente na maneira como pilotamos nossas máquinas. É sempre bom prestar atenção no nosso corpo e no que ele tenta nos dizer.

