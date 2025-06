FII TRXF11 compra imóvel locado ao Assaí por R$ 47 milhões

O fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) anunciou a compra de um novo imóvel em Caldas Novas, Goiás. Esse imóvel já está locado para o Assaí Atacadista e é uma aquisição estratégica para o fundo, que busca fortalecer seu portfólio com contratos longos e estáveis de geração de renda.

O valor total da aquisição é de R$ 47,1 milhões. O pagamento será feito em três parcelas. A primeira, de R$ 38,8 milhões, será paga parcialmente em dinheiro e parcialmente por meio da compensação de créditos. As duas parcelas restantes, que serão de R$ 4,1 milhões cada, estão programadas para serem pagas em dezembro de 2025 e janeiro de 2026, com correção pelo IPCA.

O imóvel adquirido já está em operação e está sujeito a um contrato de locação que tem a vigência de 20 anos. Durante esse prazo, não haverá revisão do valor do aluguel. O contrato também inclui cláusulas de proteção, como uma multa rescisória que corresponde ao saldo restante do contrato, garantindo uma segurança para o fundo.

A operação tem um cap rate estimado em 8,5%, o que indica uma rentabilidade acima da média dos últimos imóveis adquiridos pelo fundo. A gestora do fundo revelou que a distribuição por cota deve se manter entre R$ 0,90 e R$ 0,93.

Com essa nova aquisição, o portfólio do TRXF11 agora conta com 69 imóveis, espalhados por 38 cidades em 11 estados do Brasil, totalizando uma área bruta locável de 667 mil metros quadrados. O prazo médio dos contratos do fundo é de 14,99 anos, o que contribui para a estabilidade e segurança dos investimentos realizados.