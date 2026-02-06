Benjamin Back pode apresentar novo programa esportivo no SBT

SBT Planeja Novo Programa de Esportes ao Meio-Dia com Benjamin Back

O SBT está promovendo mudanças em sua programação para 2026, especialmente com o foco na cobertura esportiva durante o ano da Copa do Mundo. A emissora está estudando a criação de um programa diário de esportes que irá ao ar na faixa do meio-dia. O objetivo é oferecer debates e análises sobre futebol, aproveitando o entusiasmo gerado pelo Mundial.

O nome cotado para apresentar esta nova atração é Benjamin Back, que pode retornar à programação regular após ter perdido espaço em horários nobres. A expectativa é que o programa se torne um ponto de referência para o público, com atualizações sobre os principais resultados e discussões sobre eventos esportivos nacionais e regionais.

Copa do Mundo e Transmissões

O SBT garantiu os direitos de transmissão de 32 partidas da Copa do Mundo, que ocorrerá em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. As transmissões ocorrerão simultaneamente no SBT e nos canais N Sports, com a mesma equipe técnica. O narrador Galvão Bueno foi escolhido para liderar a equipe durante os jogos da Seleção Brasileira, marcando sua 14ª participação em Copas do Mundo.

Além das novidades esportivas, a emissora também está programando o lançamento de uma nova revista eletrônica com a apresentadora Cátia Fonseca. No setor de jornalismo, o apresentador Britto Jr. está em negociações para dirigir um novo telejornal no fim da tarde, o que levará à saída do programa “Aqui Agora”. Com estas mudanças, a renovação da equipe também incluirá a inclusão de Dani Brandi no programa “Alô Você”.

Essas iniciativas visam aumentar a audiência e melhorar a qualidade da programação do SBT, respondendo ao crescente interesse do público por conteúdo esportivo e informativo.