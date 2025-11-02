Cobertura de US$ 19 milhões na Torre do Relógio em Tribeca

Depois de mais de um século marcando o tempo no coração de Tribeca, a icônica torre do relógio do 108 Leonard dá um novo passo e se transforma em uma das residências mais sonhadas de Nova York. A luxuosa cobertura, conhecida como Clocktower Penthouse, que gerou tantas especulações nos últimos anos, finalmente encontra um novo proprietário.

O contrato foi assinado no início deste mês, mas o valor exato da venda ainda não foi revelado. A última estimativa girava em torno de US$ 19,25 milhões. E, para aumentar o mistério, a identidade do comprador permanece em segredo, o que só intensifica o ar de exclusividade que sempre envolveu esse imóvel.

Luxo, história e vista panorâmica

Essa cobertura impressiona pelo tamanho: são 8.770 pés quadrados (aproximadamente 2.673 metros quadrados) de área interna, além de mais de 3.000 pés quadrados (cerca de 914 metros quadrados) de terraços. Um dos grandes atrativos é um terraço circular que se encaixa perfeitamente ao redor da base do relógio, combinando o charme histórico do edifício com muito conforto contemporâneo.

Por anos, esse espaço foi objeto de desejo para compradores do segmento de alto padrão, mas nunca esteve realmente à venda. Agora, sua venda marca um novo capítulo para o 108 Leonard, um projeto emblemático da Elad Group. A vice-presidente executiva da empresa, Elyse Leff, comentou que essa transação representa uma das transformações mais notáveis da cidade, sublinhando o empenho em manter a herança arquitetônica de Manhattan enquanto a moderniza.

De sede corporativa a símbolo da Era Dourada

O 108 Leonard era, anteriormente, conhecido como 346 Broadway e serviu como sede da New York Life Insurance Company. Projetado no final do século XIX pelos renomados arquitetos McKim, Mead & White, o prédio tem um estilo neorrenascentista italiano e foi tombado como patrimônio histórico em 1987.

A Elad Group comprou o edifício em 2013, em parceria com a Peebles Corporation, desembolsando US$ 160 milhões. Após um processo de renovação que se estendeu por seis anos, o local se transformou em 152 condomínios de luxo, preservando elementos originais como colunas e ornamentos que recriam a grandiosidade da Era Dourada de Nova York.

A cobertura mais desejada do centro

Dentro deste projeto, a Clocktower Penthouse se destacou. Com cinco quartos e cinco banheiros, a localização é perfeita: ocupa as esquinas norte, oeste e sul do prédio, oferecendo vistas impressionantes do skyline de Manhattan. Segundo Elena Sarkissian, diretora de vendas do projeto, essa venda não é apenas uma transação; foi uma "conquista de carreira".

Ela destaca que a unidade é um verdadeiro tesouro do horizonte nova-iorquino, unindo o artesanato contemporâneo ao charme histórico que é a marca registrada da cidade.

O interior da torre

Ao entrar, o que chama a atenção é o amplo salão com pé-direito duplo, adornado com janelas em arco e uma lareira de dois lados. A suíte principal é um espetáculo à parte, ocupando 93 metros quadrados, equipada com bar privativo, closet com vista para o sul e um banheiro de mármore com uma banheira de 1,8 metro.

Uma escada circular e um elevador privado levam ao andar superior, que pode ser transformado em um espaço de bem-estar, uma adega ou um cinema particular, tudo idealizado para proporcionar privacidade e conforto.

O relógio que virou arte

O ponto alto está no topo: a base da torre do relógio foi convertida em um salão de arte de 4,8 metros de altura, cercado por um terraço de 186 metros quadrados. Desse espaço, a vista é de tirar o fôlego, abrangendo desde o Empire State Building até as pontes do East River.

Esculturas de águias e gárgulas enfeitam o perímetro, reforçando o caráter monumental do edifício. Recentemente, a antiga máquina do relógio, que era manual, foi eletrificada, conseguindo manter viva a essência do tempo e da história, agora seguindo para uma nova era: a de um lar nas nuvens.