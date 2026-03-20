‘Altas horas’ presta homenagem a Zeca Pagodinho com samba

Neste sábado, o programa “Altas Horas” homenageia o cantor Zeca Pagodinho, trazendo uma edição especial dedicada ao artista. O programa, apresentado por Serginho Groisman, contará com uma apresentação da Turma do Pagode, que irá liderar uma roda de samba com sucessos que marcaram a carreira de Zeca.

Além das músicas, a homenagem inclui momentos em que Zeca relembra seu passado antes da fama, quando trabalhava como feirante. Essa conexão com o programa é profunda, já que Zeca e Serginho têm uma relação antiga e especial. Isso se reflete até na estrutura do estúdio: a ladeira que a plateia usa para acessar o palco foi batizada com o nome do cantor, após uma brincadeira dele sobre as escadas. Por outro lado, Serginho também foi homenageado em um dos palcos do bar de Zeca, localizado no Rio de Janeiro.

A Turma do Pagode traz um peso especial à homenagem, já que lançou recentemente um álbum em tributo a Zeca. O repertório inclui a nova canção “Pedindo a Conta”, gravada em parceria com o cantor, além de clássicos como “Vai Vadiar”, “Coração em Desalinho”, “Quando Eu Contar”, “Brincadeira Tem Hora”, “Vou Botar Teu Nome na Macumba”, “Quando a Gira Girou” e “Água da Minha Sede”.

A jornalista Maju Coutinho também participa do programa, trazendo familiares e amigos que são fãs de Zeca. Durante a gravação, ela aproveita para falar sobre novidades do programa “Fantástico”, incluindo a estreia de um novo quadro, “Sobre Nós”, que contará com o influenciador Felca.

Rodrigo Sant’Anna, ator e humorista, compartilha suas memórias afetivas com as músicas de Zeca, lembrando como elas fazem parte de sua vida desde a infância. Ele também comenta sobre seu quadro no Big Brother Brasil e antecipa a oitava temporada da série ‘Tô de Graça’, que teremos no Multishow em abril, com a participação de Serginho em um dos episódios.

Essa edição do programa “Altas Horas” não apenas reúne essas personalidades, mas também usa a trajetória de Zeca como um meio para conectar música, memórias e novos projetos. A homenagem representa um encontro entre diferentes momentos da carreira do cantor e os programas que continuam em destaque na programação atual.