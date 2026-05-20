Descubra 4 mitos e verdades dos tratamentos dentários caseiros

Vídeos com dicas caseiras para ter um sorriso brilhante estão bombando nas redes sociais, né? É incrível ver toda essa empolgação, mas é preciso ficar ligado nos perigos que vêm junto com essas promessas de “sorriso perfeito”. A automedicação e os tratamentos dentários sem a orientação de um profissional podem trazer muitas consequências indesejadas.

Receitas super populares envolvem ingredientes como bicarbonato de sódio, carvão ativado e água oxigenada, além da tentação de usar alinhadores comprados online. Mas será que tudo isso é seguro? O coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, Guilherme Andrade Lima, alerta que o uso incorreto desses produtos pode causar problemas sérios, como sensibilidade, desgaste do esmalte, lesões na gengiva e até complicações maiores na estrutura dos dentes. É aquele velho ditado: o que parece ser inofensivo pode ter um efeito contrário e durar para sempre.

Gente, se você já passou pela experiência de fazer um procedimento dentário, sabe que uma boa avaliação é tudo! Nada como um dentista para te guiar no caminho certo.

Mitos e verdades sobre tratamentos dentários caseiros

Vamos desvendar agora os principais mitos e verdades sobre esses tratamentos caseiros que fizeram sucesso nas redes sociais e como eles podem impactar a saúde dos seus dentes.

1. Bicarbonato clareia os dentes

Parcialmente verdade. O bicarbonato pode, sim, remover manchas superficiais. Mas cuidado: o uso frequente pode desgastar o esmalte dental, que é como a nossa primeira linha de defesa.

2. Água oxigenada pode substituir clareamento dental

Mito. Usar água oxigenada sem o devido cuidado pode causar irritações e lesões na boca. Não vale a pena arriscar, né?

3. Alinhadores comprados pela internet funcionam da mesma forma que o tratamento profissional

Mito. Esses alinhadores podem até decepcionar. Sem uma avaliação adequada, você pode acabar com problemas na mordida e movimentação errada dos dentes.

4. Receitas virais podem prejudicar a saúde bucal

Verdade. Muitas dessas práticas podem agravar problemas que você já tem e atrasar um diagnóstico adequado. Isso não é brincadeira.

O Guilherme reitera que toda e qualquer intervenção dental deve ter sempre a supervisão de um dentista. É tentador buscar soluções rápidas e fáceis, mas a saúde não tem preço, não é mesmo? Então, bora procurar um profissional antes de arriscar!