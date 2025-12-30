Globo registra queda histórica de audiência nas finais de 2025

Nos últimos relatórios de audiência, ficou evidente a queda significativa da televisão Globo na Grande São Paulo, que é considerada a principal área de publicidade do Brasil. Dados do Kantar Ibope indicam que a emissora enfrentou uma perda de 25% em relação aos índices de audiência dos últimos dois anos, uma situação preocupante, especialmente em períodos que costumam ser favoráveis para a programação.

Entre os dias 22 e 28 de dezembro, a média de audiência da Globo foi de 9,01 pontos, uma queda em comparação aos 12,1 pontos registrados no mesmo período de 2023. O desempenho em 2024 já indicava uma descida, com média de 9,6 pontos. Historicamente, a emissora sempre teve bons resultados durante as festas de fim de ano, como Natal e Ano Novo, além do início das férias escolares, quando frequentemente superava 13 pontos em algumas datas.

Esta dificuldade em manter o público se tornou ainda mais evidente durante a programação dos domingos. O programa “Domingão com Huck”, exibido em 28 de dezembro, obteve apenas 9,2 pontos de audiência, um dos resultados mais baixos do ano. O desempenho do programa foi inferior ao do “Globo Rural”, que alcançou 9,8 pontos nas manhãs de domingo, e também ficou atrás da exibição do filme “Titanic”, que superou os 10 pontos.

Essa mudança no cenário mostra um desafio inédito para a emissora em manter sua liderança em faixas horárias estabelecidas, mesmo com programas que historicamente costumavam atrair muitos espectadores. A situação se estende também ao jornalismo, onde o programa “Fantástico” teve seu pior resultado desde a estreia, há mais de 50 anos. Em 2025, o programa registrou uma média de 16 pontos, uma queda em relação aos 16,8 pontos de 2024 e bastante distante dos 19 pontos alcançados em 2022.

É importante lembrar que cada ponto na medição de audiência corresponde a aproximadamente 77 mil telespectadores na região de São Paulo. Diante dessa queda generalizada em diferentes formatos de programação, a Globo enfrenta um importante desafio: encontrar maneiras de se reposicionar e se adaptar ao mercado televisivo, que está cada vez mais fragmentado e competitivo.