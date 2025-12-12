Entretenimento

‘Emergência 53’ retorna com drama médico na Globo

‘Emergência 53’, nova série Original Globoplay. Foto: Globo/Laura Campanella
'Emergência 53' marca volta do drama médico à dramaturgia da Globo

A Globo está se preparando para o retorno das séries médicas com a nova produção “Emergência 53”, que estreia em 2026. Esta série original do Globoplay marca uma volta ao gênero, que ficou sem representação na programação desde “Sob Pressão”, exibida há quatro anos.

“Emergência 53” aborda o trabalho dos profissionais que atuam no atendimento pré-hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), focando nos desafios enfrentados por essas equipes na linha de frente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A série promete mostrar não apenas a ação nas ruas, mas também os dilemas humanos enfrentados por esses profissionais, que precisam fazer decisões rápidas em situações críticas.

Diferente de outras produções que se concentram em hospitais, a narrativa se passa em cenários ao ar livre, acompanhando os atendimentos realizados pelas ambulâncias. A criação da série é resultado da experiência de Márcio Maranhão, que trabalhou por 12 anos no Samu, trazendo uma perspectiva realista e profunda à trama.

O elenco conta com talentosos atores, como Yara de Novaes, Emílio Dantas, Valentina Herszage e Ana Hikari, além de uma participação especial de Fernanda Montenegro, cujo nome já é reconhecido no meio artístico.

Mais do que simplesmente resgates emocionantes, “Emergência 53” busca explorar a vida pessoal dos profissionais de saúde, mostrando o impacto emocional e físico do trabalho, suas relações familiares e até os romances que podem surgir em meio à pressão constante. A série se propõe a retratar a verdade por trás do trabalho intenso dos condutores, enfermeiros e médicos, abordando questões como a falta de recursos e a necessidade de decisões que podem ser cruciais em salvar vidas.

Com uma narrativa crua e autêntica, “Emergência 53” se compromete a oferecer um olhar mais humano sobre as dificuldades enfrentadas por essas equipes, buscando despertar empatia e compreensão na audiência.

A série ainda não tem data exata de lançamento, mas já é vista como uma grande aposta do Globoplay para o próximo ano, coincidindo com a crescente busca por histórias impactantes e realistas no streaming brasileiro.

