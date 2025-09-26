Domingo Legal traz música e competições neste fim de semana

O programa de domingo, que será exibido no SBT às 11h15, promete uma mistura emocionante de música, humor e competições familiares, características marcantes da televisão brasileira. Sob a apresentação de Celso Portiolli, a atração contará com quadros populares que atraem a audiência fiel do canal.

Um dos destaques será o quadro “Minha Mulher Que Manda”, junto com “Passa ou Repassa”, que voltam a animar a manhã. O famoso “Comprar é Bom, Levar é Melhor” também retorna, trazendo a expectativa do público.

No segmento culinário, sob a supervisão do chef Carlos Bertolazzi, casais conhecidos participarão de uma competição divertida. Entre os competidores estarão os cantores Felipe Araújo e Lara, e Mariano e Jakelyne. Também se juntará ao desafio a influenciadora financeira Natália Arcuri, que participará ao lado do marido, Lucas. O quadro é marcado por momentos de improvisação e muito entretenimento.

Outro momento aguardado é a edição do “Passa ou Repassa”, que testa o raciocínio rápido e a colaboração entre os participantes. Neste episódio, os filhos de apresentadores conhecidos, como João Liberato, Laura Portiolli e Mayara Mattar, irão competir contra um time formado por Léo Picon, Diana Oliveira e Gaby Gabrini. O clima promete ser leve, com muita diversão e surpresas, como as tradicionais tortadas na cara.

O quadro de gastronomia também terá novidades, com a chef Andreia Pimentel desafiando os convidados com receitas inusitadas. A dupla João Neto & Frederico não só degustará pratos diferentes, mas também se apresentará, cantando seus sucessos populares ao vivo, acompanhados por sua banda.

Uma das grandes atrações do programa é a estreia da 17ª temporada de “Comprar é Bom, Levar é Melhor”. A família Souza tentará responder corretamente a sete perguntas, com a chance de ganhar prêmios que podem chegar até R$ 80 mil. Este é um dos quadros que mais conquistou o coração dos telespectadores.

Com uma programação diversificada e repleta de surpresas, o domingo no SBT promete momentos de alegria e entretenimento para toda a família.