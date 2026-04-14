Chás naturais: conheça 7 plantas a consumir com cautela

A utilização de ervas e plantas medicinais para fazer chás é uma tradição antiga que atravessa culturas e gerações. Sempre foi uma forma natural de cuidar da saúde, apoiada tanto por saberes populares quanto por estudos mais recentes. Essas plantas têm propriedades que podem ajudar a aliviar sintomas e trazer um equilíbrio ao corpo.

Mas, apesar de naturais, algumas delas precisam de um cuidado especial na hora do consumo. Isso porque certas ervas podem causar efeitos indesejáveis ou até interagir com medicamentos que você já esteja usando, comprometendo tratamentos. Quem já tem problemas de saúde, como os do coração ou fígado, deve ficar ainda mais atento ao que ingere.

Vamos dar uma olhada em algumas plantas que merecem atenção redobrada.

1. Carqueja

O chá de carqueja é uma boa opção para quem busca benefícios, mas não é indicado para grávidas e lactantes. A falta de estudos conclusivos sobre a segurança nesses períodos gera alerta. Além disso, quem tem doenças hepáticas deve evitar essa planta, pois o uso excessivo pode provocar náuseas e vômitos.

2. Boldo

O boldo é famoso para a digestão, mas cuidado: quem já tem problemas graves no fígado ou está tomando anticoagulantes deve ficar longe. Além disso, as gestantes também devem evitar, pois há relatos de relação com abortos. É sempre bom lembrar que o que parece inofensivo pode ter seus riscos.

3. Erva-de-são-joão

Utilizada para alívio de sintomas leves de depressão, essa erva pode interagir com medicamentos, como antidepressivos e anticoncepcionais, reduzindo a eficácia deles. Além disso, juntos de remédios fotossensibilizantes, pode aumentar a sensibilidade ao sol.

4. Cavalinha

Um chá de cavalinha pode trazer benefícios, mas não para quem tem insuficiência renal ou cardíaca. O uso prolongado pode resultar em dor de cabeça e até anorexia. E quem tem alergia a nicotina deve ter cuidado extra.

5. Guaco

Esse chá é bom para problemas respiratórios, mas fique alerta: pode interferir na coagulação do sangue. Isso significa que a dose precisa ser bem medida, pois em excesso pode provocar vômitos e diarreia. Às vezes, tudo que precisamos é um pouco de prudência.

6. Chá verde

Conhecido por seu alto teor de antioxidantes, o chá verde também traz algumas armadilhas. Um consumo excessivo pode interagir com anticoagulantes e antidepressivos. Como tem cafeína, gestantes e lactantes devem moderar a ingestão para não prejudicar a absorção de ácido fólico.

7. Camomila

Embora o chá de camomila seja geralmente seguro, o excesso pode causar contrações uterinas. Todo cuidado é pouco, especialmente para gestantes e lactantes. Também existe o risco de reações alérgicas ocasionais, e altas doses podem resultar em náuseas e insônia.

Mesmo as ervas familiares do nosso dia a dia podem trazer complicações quando usadas sem controle. Por isso, é sempre bom buscar a orientação de um profissional de saúde antes de começar a consumir chás, especialmente se você está grávida, amamentando, tem alguma condição médica ou está tomando outros medicamentos.

E não se esqueça: a quantidade da planta no preparo do chá faz toda a diferença. Conhecer a dose certa, os horários e a duração do uso é fundamental para evitar problemas. Usar plantas medicinais é uma arte, e como toda arte, requer um pouco de conhecimento e cuidado.