David Júnior e Allan Souza Lima devem integrar “Dança dos Famosos”

David Júnior e Allan Souza Lima, após finalizarem suas atuações na novela "Mania de Você", estão em fase avançada de negociação para participar da nova temporada do "Dança dos Famosos", programa da TV Globo que vai ao ar no "Domingão com Huck". A estreia está prevista para agosto.

A inclusão de atores que tiveram destaque recentemente na TV faz parte da estratégia da emissora para atrair mais audiência ao quadro, aproveitando a visibilidade que esses artistas conquistaram.

Participantes Confirmados

Já estão confirmados na competição alguns nomes conhecidos, como:

Cátia Fonseca , apresentadora do programa "Melhor da Tarde", da Band.

, apresentadora do programa "Melhor da Tarde", da Band. Duda Santos , uma atriz em ascensão na Globo.

, uma atriz em ascensão na Globo. Nicole Bahls, influenciadora digital e ex-integrante do programa "Pânico".

Além desses, a produção busca montar um elenco diversificado e carismático, visando gerar identificação com vários públicos e aumentar a repercussão nas redes sociais.

Novidades no Júri

Uma das grandes inovações para essa edição será a inclusão do carnavalesco e comentarista Milton Cunha no júri técnico. Ele se junta a um time já conhecido, que inclui Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. Cunha é famoso por suas análises detalhadas durante os desfiles de Carnaval na Globo e promete trazer um olhar apurado sobre interpretação, presença e expressão corporal.

Expectativa para a Nova Temporada

A equipe do "Domingão com Huck" está trabalhando intensamente para definir os 16 participantes que vão compor a nova edição. O objetivo é reunir celebridades que têm forte engajamento nas redes sociais e que podem produzir um apelo emocional significativo durante a competição.

O "Dança dos Famosos" se consolidou ao longo dos anos como um dos programas mais assistidos nos domingos, equilibrando desafios físicos, superações e momentos emocionantes ao vivo. Com essa nova temporada, a expectativa é que o programa continue a ser um dos pilares de audiência da emissora.