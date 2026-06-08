Cuidados essenciais para a saúde íntima feminina no inverno

Com a chegada do inverno, é normal que a gente fique mais atento a certos hábitos do dia a dia, e a nossa saúde íntima não pode ficar de fora. Falar sobre esse tema pode parecer delicado, mas entender como as escolhas que fazemos na estação fria podem impactar nosso bem-estar é fundamental. O que muita gente não sabe é que as temperaturas mais baixas podem influenciar nossa microbiota vaginal, a nossa primeira linha de defesa contra fungos e bactérias.

A Dra. Madalena Oliveira, professora de Ginecologia na Afya Vitória, explica que o cuidado com essa área é essencial. O pH equilibrado e os hábitos de higiene adequados são os pilares para manter a saúde em dia. O que acontece é que, no inverno, algumas práticas comuns podem prejudicar esse equilíbrio. Isso inclui o uso de roupas muito quentes e abafadas, produtos de higiene agressivos e até mesmo tipos de cremes vaginais.

### Roupas Certas

Quando o frio aperta, muitas mulheres acabam optando por peças justas e sintéticas, que não permitem uma boa ventilação. O resultado? Um ambiente mais úmido propício para infecções como a candidíase. Quem já pegou muito trânsito em dias frios sabe o quanto usar roupas menos confortáveis pode ser desconfortável, não é mesmo? A dica é investir em roupas íntimas de algodão. Esse tecido respirável ajuda a manter a região íntima seca e confortável durante todo o dia.

### Cuidado com a Higiene

É fácil achar que quanto mais cuidados, melhor. Porém, o excesso de higiene pode ter um efeito contrário. Usar sabonetes fortes, duchas íntimas com frequência e produtos perfumados altera o pH vaginal e enfraquece essa barreira natural. O ideal é optar por produtos suaves e manter uma rotina de higiene equilibrada. Isso ajuda a proteger a microbiota vaginal em vez de prejudicá-la.

### Banhos Morninhos

E não podemos esquecer dos banhos! O calor excessivo da água pode sensibilizar a região íntima, causando desconfortos como ardência e coceira. Por isso, a recomendação é que os banhos sejam mornos e rápidos. Assim, você preserva a hidratação natural da pele e o conforto da região íntima.

Lembre-se: pequenas mudanças nos hábitos de higiene e vestuário podem fazer toda a diferença na sua saúde. No fim das contas, a ideia é aproveitar o inverno sem preocupações, mantendo-se sempre confortável e saudável.