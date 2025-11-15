Entretenimento

Totia Meireles e Raul Gazolla se enfrentam no ‘Programa Silvio Santos’

Raul Gazolla e Totia Meireles no Jogo das 3 Pistas. Foto: Gabriel Cardoso/SBT
Totia Meireles e Raul Gazolla duelam no ‘Programa Silvio Santos’

Neste domingo, dia 16 de novembro, o programa apresentado por Patricia Abravanel promete agitar a audiência com uma variedade de atrações a partir das 19h. Entre os destaques estão o clássico “Jogo das 3 Pistas”, que contará com as participações de Totia Meireles e Raul Gazolla, dois artistas renomados no teatro e na televisão, que trarão uma competição amistosa e divertida.

Além disso, o quadro “Qual é a Música” vai apresentar novos talentos da música brasileira. Entre os artistas selecionados estão Zaynara, conhecida por seu sucesso no beat melody; Sabrina Seleguim, que se destaca no sertanejo feminino; a dupla Rafa & Junior, que ganhou visibilidade nas redes sociais; Allana Macedo, que tem obtido bons números nas plataformas digitais; e Theuzinho, um fenômeno da Bahia que frequentemente figura nas paradas de sucesso.

O programa também contará com uma nova edição do “Show de Calouros”, onde jurados avaliarão uma série de apresentações, que incluem malabarismo, dança e até covers do icônico Luiz Gonzaga, prometendo momentos de talento e emoção.

No segmento “Topa Tudo por Dinheiro”, Patricia Abravanel conduzirá gincanas clássicas e receberá Virginia Fonseca, que participará do quadro “Repórter Coreano”, uma atração que tem proporcionado boas risadas e situações inusitadas para o público.

Para finalizar a noite, as populares “Câmeras Escondidas” trarão uma pegadinha inédita, com Ivo Holanda e KanKan. Nesta situação, uma vítima desatenta será surpreendida em um banheiro público, prometendo cenas engraçadas e divertidas.

Os telespectadores podem esperar uma programação recheada de entretenimento e variedade, perfeita para toda a família.

