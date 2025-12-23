Atores de ‘Vale Tudo’ e ‘Três Graças’ em game musical no ‘Caldeirão’

A programação das tardes de sábado da Globo passa por transformações importantes com o último episódio de 2025 do programa Caldeirão com Mion. Neste episódio, que vai ao ar no dia 27 de dezembro, os atores Luis Lobianco e Guilherme Magon, conhecidos por suas performances em Vale Tudo, vão participar do quadro Caldeirokê, gravado na cidade de Gramado.

Durante a atração, Lobianco e Magon vão se enfrentar em um divertido duelo musical contra os atores Carla Marins e Samuel de Assis, que fazem parte do elenco da nova novela Três Graças. A dupla promete apresentar uma seleção variada de músicas, incluindo sucessos como Pequena Eva e Festa. Além das performances, eles vão compartilhar com o apresentador Marcos Mion suas preferências musicais. Lobianco destaca que não pode faltar samba, Madonna, Abba, axé e Dona Onete em sua playlist de Ano Novo. Magon completa mencionando suas escolhas, que incluem artistas como Liniker, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e Beyoncé.

A Globo também está se preparando para um novo ciclo em 2026, com vários formatos inéditos em desenvolvimento. Dentre os novos projetos, está o reality musical Match Sertanejo, que busca formar uma dupla inédita dentro do gênero. A estreia deste quadro está prevista para o primeiro semestre do ano e apresentará artistas solo, que serão avaliados por nomes renomados do sertanejo.

Além disso, o programa deverá incluir outros quadros que prometem ampliar as opções de entretenimento para o público. O Churrascão do Mion será um desses formatos, trazendo encontros festivos com artistas e convidados. Já o Sua Festa é Nossa Festa terá foco em histórias enviadas pelo público. Também estão previstos projetos sociais, como Caldeirão de Sonhos e Mar de Sonhos, que buscam apoiar crianças e famílias.

O Caldeirão com Mion é dirigido artisticamente por Geninho Simonetti, com produção de Tatynne Lauria e Matheus Pereira, e direção de gênero de Monica Almeida. O programa continua a ser uma vitrine do entretenimento popular na Globo, combinando humor, emoção e elementos da cultura brasileira em sua programação de sábado.