Ben-Hur: Juliano Laham interpreta Barrabás na TV aberta

A série “Ben-Hur” é a nova superprodução da Record e promete trazer Juliano Laham de volta à televisão. Com previsão de estreia para o próximo ano, a trama conta com 50 episódios e busca se destacar no mercado internacional como o principal investimento da emissora para 2026.

Na história, Juliano Laham interpretará Barrabás, o homem que foi solto em vez de Jesus durante o julgamento feito por Pôncio Pilatos. Este papel é fundamental na narrativa bíblica, e a série se propõe a explorar esse momento de maneira épica, focando em conflitos políticos, religiosos e familiares.

Juliano Laham, que é filho de imigrantes libaneses, ganhou notoriedade no Brasil em 2016 ao participar do “BBB16”, onde interpretou um personagem de origem árabe. Desde então, ele se destacou em produções como “Malhação: Pro Dia Nascer Feliz”. Na Record, o ator já atuou em várias produções bíblicas de sucesso, como “José do Egito” e “Gênesis”.

A série “Ben-Hur” faz parte de uma estratégia mais ampla da Record, que visa reposicionar sua dramaturgia nacional e aumentar sua presença internacional. O elenco já conta com outros nomes famosos, como Vinícius Redd, Rômulo Weber, Pâmela Tomé, Ingrid Conte, Mario Bregieira e Giovanna Abbud. O roteiro é escrito por Cristiane Cardoso, e a direção geral é de Leo Miranda.

A história é baseada no livro “Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo”, de Lew Wallace, e se passa na Judeia, sob dominação romana. As gravações serão feitas no Brasil, e a pesquisa de locações começa em janeiro. O objetivo é encontrar cenários que reflitam a arquitetura e o clima da Antiguidade, criando uma conexão entre as paisagens brasileiras e o contexto histórico da trama.

A proposta criativa da série combina uma narrativa épica com uma estética moderna, além de um investimento significativo em tecnologia. A empresa Casablanca ficará responsável pelos efeitos visuais, utilizando técnicas empregadas em produções internacionais para simular batalhas e ambientes da época de maneira realista.

A produção também incluirá figurinos elaborados e cenários grandiosos, que visam recriar com detalhes os aspectos sociais, políticos e familiares da época, reforçando o caráter épico da história. Com “Ben-Hur”, a Record espera não apenas consolidar sua trajetória na dramaturgia bíblica, mas também projetar sua imagem além das fronteiras do Brasil, usando esta obra clássica para alcançar uma audiência global.