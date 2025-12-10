Entretenimento

Ben-Hur: Juliano Laham interpreta Barrabás na TV aberta

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Juliano Laham. Foto: Divulgação/Record
'Ben-Hur' traz Juliano Laham como Barrabás na volta à TV aberta

A série “Ben-Hur” é a nova superprodução da Record e promete trazer Juliano Laham de volta à televisão. Com previsão de estreia para o próximo ano, a trama conta com 50 episódios e busca se destacar no mercado internacional como o principal investimento da emissora para 2026.

Na história, Juliano Laham interpretará Barrabás, o homem que foi solto em vez de Jesus durante o julgamento feito por Pôncio Pilatos. Este papel é fundamental na narrativa bíblica, e a série se propõe a explorar esse momento de maneira épica, focando em conflitos políticos, religiosos e familiares.

Juliano Laham, que é filho de imigrantes libaneses, ganhou notoriedade no Brasil em 2016 ao participar do “BBB16”, onde interpretou um personagem de origem árabe. Desde então, ele se destacou em produções como “Malhação: Pro Dia Nascer Feliz”. Na Record, o ator já atuou em várias produções bíblicas de sucesso, como “José do Egito” e “Gênesis”.

A série “Ben-Hur” faz parte de uma estratégia mais ampla da Record, que visa reposicionar sua dramaturgia nacional e aumentar sua presença internacional. O elenco já conta com outros nomes famosos, como Vinícius Redd, Rômulo Weber, Pâmela Tomé, Ingrid Conte, Mario Bregieira e Giovanna Abbud. O roteiro é escrito por Cristiane Cardoso, e a direção geral é de Leo Miranda.

A história é baseada no livro “Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo”, de Lew Wallace, e se passa na Judeia, sob dominação romana. As gravações serão feitas no Brasil, e a pesquisa de locações começa em janeiro. O objetivo é encontrar cenários que reflitam a arquitetura e o clima da Antiguidade, criando uma conexão entre as paisagens brasileiras e o contexto histórico da trama.

A proposta criativa da série combina uma narrativa épica com uma estética moderna, além de um investimento significativo em tecnologia. A empresa Casablanca ficará responsável pelos efeitos visuais, utilizando técnicas empregadas em produções internacionais para simular batalhas e ambientes da época de maneira realista.

A produção também incluirá figurinos elaborados e cenários grandiosos, que visam recriar com detalhes os aspectos sociais, políticos e familiares da época, reforçando o caráter épico da história. Com “Ben-Hur”, a Record espera não apenas consolidar sua trajetória na dramaturgia bíblica, mas também projetar sua imagem além das fronteiras do Brasil, usando esta obra clássica para alcançar uma audiência global.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Fotos: Divulgação Globo/Manoella Mello e Estevam Avellar

Coração acelerado torna Bom Retorno referência da música sertaneja

9 minutos atrás
Âncoras do Fantástico e Domingo Espetacular. Fotos: Globo e Record

Crises no ‘Fantástico’ e ‘Domingo Espetacular’ revelam desgaste

3 horas atrás
Teaser de 'Coração Acelerado'. Foto: Reprodução/TV Globo

Filipe Bragança e Isadora Cruz apresentam teaser de ‘Coração Acelerado’

5 horas atrás
Nany People. Foto: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta contrata Nany People e ex-globais para novo comando

6 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo