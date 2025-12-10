Coração acelerado torna Bom Retorno referência da música sertaneja

Novela ‘Coração Acelerado’ Promete Destacar a Cidade Fictícia de Bom Retorno

A nova novela das sete da TV Globo, Coração Acelerado, traz à tona a cidade fictícia de Bom Retorno, localizada em Goiás. Até então pouco conhecida, Bom Retorno se transforma em um cenário central, onde se entrelaçam histórias de música sertaneja, influência digital, riqueza e segredos de famílias tradicionais.

A cidade é descrita como um lugar pequeno e encantador, rodeado por belas paisagens naturais. O rio Caturama, que corta a região, é cercado de lendas sobre plantas medicinais com poderes especiais, o que alimenta o imaginário local. Bom Retorno ganhou destaque com o festival ‘Canta Centro Oeste’, que atrai milhares de visitantes e a transforma em um importante destino de shows sertanejos. Próxima a Goiânia, a cidade une tradições rurais e um comércio próspero, especialmente na moda country e no entretenimento, criando o ambiente perfeito para intrigas, romances e segredos.

Um dos aspectos interessantes da narrativa é a personagem Talita Mendes, interpretada por Luellem de Castro. Ela é a criadora do canal ‘Close na Talita’, que se tornou um sucesso na região do Centro-Oeste. Talita está sempre presente nos eventos importantes da cidade, onde atualiza seus seguidores sobre as novidades locais e os bastidores do mundo sertanejo. Seu interlocutor e assistente, Tino, interpretado por Victtor Hugo Maia, a acompanha nas coberturas de festas e gravações, tornando-se uma dupla dinâmica.

Além disso, a Rádio Estrela do Cerrado desempenha um papel fundamental na disseminação de informações. O radialista Inácio Palhares Leite, vivido por Gabriel Godoy, é figura carismática e muito respeitada, responsável por manter os moradores da cidade atualizados sobre tudo que acontece. Ele combina seu amor pela música com a programação da rádio, que se torna um ponto de referência cultural para a população e para as cidades vizinhas, tornando eventos locais grandes atrações.

Outro local importante em Bom Retorno é o bar Mequetrefe, onde Zeca, interpretado por Luiz Henrique Nogueira, serve como administrador e anfitrião. O bar, que também funciona como pensão, recebe apresentações de cantores sertanejos e é um ponto de encontro essencial para a comunidade. Entre os moradores da pensão estão Vânia, personagem de Nina Baiocchi, e Leandro Brasil, interpretado por David Junior. Este último traz consigo um passado misterioso e se junta à empresa Alô Balada como técnico de som, intensificando ainda mais a relação da cidade com o universo dos shows.

A Alô Balada é um empreendimento do Grupo Alaor Amaral, liderado por Alaorzinho, papel de Daniel de Oliveira. A empresa tem como objetivo expandir os negócios da família para o entretenimento, organizando grandes eventos focados na música sertaneja. A amizade de Alaorzinho com Malvino, interpretado por Guito, é um dos pilares do funcionamento da Alô Balada, que também emprega Vânia e Eva, personagem de Natália Cruz. Eva, além de assistente pessoal de Zilá, interpretada por Leandra Leal, é uma figura central no equilíbrio emocional da família Amaral, conhecida por sua honestidade e elegância.

Outro espaço destacado é a padaria local, gerida por Agenor de Paula, personagem de Cláudio Mendes, e sua esposa Vilma, vivida por Renata Caetano. Eles são os pais de Laurinha, interpretada por Kamila Amorim, que é melhor amiga de Naiane, papel de Isabelle Drummond. Esse relacionamento entre as famílias destaca como a influência da família Amaral se estende por toda a cidade, afetando tanto grandes empresários quanto pequenos comerciantes.

A novela Coração Acelerado, criada e escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, é uma produção elaborada nos Estúdios Globo, com direção artística de Carlos Araújo e produção assinada por Bruna Ferreira. A estreia está prevista para 12 de janeiro de 2026, prometendo emocionar os espectadores com melodramas, música sertaneja e intrigas familiares em Bom Retorno.