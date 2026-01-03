Viih Tube e Eliezer apresentam ‘Domingo Animado’ 2026

A atração infantil do SBT começa o ano de 2026 com um episódio especial do “Domingo Animado”, no dia 4 de janeiro. O programa traz um novo formato, com Viih Tube e Eliezer como apresentadores, prometendo diversão e interação para o público jovem.

Nesta edição de inauguração, a proposta é criar um ambiente festivo, com o objetivo de engajar diretamente as crianças. O programa se destaca pela interação com a plateia, que contará com brincadeiras e desafios dinâmicos e animados, mantendo todos envolvidos na ação.

A clássica roleta do programa será uma das principais atrações para a distribuição de prêmios. Este elemento permitirá que as crianças participem ativamente, contribuindo para um clima divertido e energético no estúdio. Entre os jogos que têm tudo para animar os pequenos estão “Batalha Naval” e “Jogo dos Bichos”, que foram escolhidos para garantir competições rápidas e cheias de adrenalina.

Além das brincadeiras, o “Domingo Animado” também apresentará uma seleção de desenhos animados que agradam diferentes gerações. Entre eles, estarão títulos conhecidos como “Turma da Mônica”, “Hot Wheels” e o eterno “Tom & Jerry”.

A proposta geral do programa é criar um espaço leve e divertido para que famílias possam acompanhar juntas a programação matinal, promovendo não apenas entretenimento, mas também momentos de união entre pais e filhos. Com isso, a atração promete começar 2026 de forma alegre e animada.