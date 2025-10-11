Coração acelerado: novidades sobre a nova novela das sete

Coração Acelerado: Nova Novela da Globo Estreia em Janeiro de 2026

A TV Globo se prepara para lançar uma nova novela, intitulada "Coração Acelerado", que irá substituir "Dona de Mim" na faixa das 19h. Com estreia prevista para 12 de janeiro de 2026, a trama é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, sob a direção artística de Carlos Araújo. As gravações estão sendo realizadas nos Estúdios Globo e em locações na região de Goiás.

Enredo e Ambientação

"Coração Acelerado" se passa na fictícia cidade de Bom Retorno, em Goiás, e foca na história de Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, uma jovem compositora que busca seu espaço no mercado sertanejo. Ao lado de sua amiga Eduarda, vivida por Gabz, ela forma a dupla "As Donas da Voz", enfrentando os desafios de um setor ainda dominado por homens, e batalhando contra preconceitos e desigualdades.

A narrativa se complica quando Agrado se envolve com João Raul, um popular cantor de sertanejo romântico interpretado por Filipe Bragança, que carrega um passado sombrio. Essa relação se torna especialmente complicada devido à rivalidade com Naiane Amaral, interpretada por Isabelle Drummond, uma influenciadora digital que tenta controlar a imagem de João Raul e gerencia sua popularidade nas redes sociais.

Temas e Representação

A novela traz à tona a luta das mulheres no cenário musical sertanejo, um tema que frequentemente não recebe a devida atenção em produções semelhantes. No primeiro capítulo, haverá uma homenagem à cantora Marília Mendonça, um ícone da força feminina na música sertaneja. A cena mostrará Agrado assistindo a um show da artista em 2016, o que inspira seu sonho de ser cantora.

Além de discutir questões de gênero, "Coração Acelerado" aborda a influência das redes sociais e as intrigas familiares, incorporando elementos contemporâneos, como o impacto da fama digital e os desafios da cultura do cancelamento.

Elenco e Produção

O elenco conta com diversos artistas talentosos, incluindo os nomes que fornecem suporte ao elenco principal, como Leandra Leal, Letícia Spiller e Antônio Calloni, entre outros. As gravações já começaram, com cenas sendo filmadas em localidades como Alto Paraíso e Mirante Maytrea. O visual da novela será caracterizado por paisagens rurais vibrantes e modernas, refletindo a estética goiana.

Lançamento e Expectativas

A produção vem com a proposta de manter o estilo dinâmico das novelas das sete, prometendo uma trilha sonora original e uma narrativa equilibrada entre drama e humor. "Coração Acelerado" busca reforçar a conexão com o público jovem, ao mesmo tempo em que preserva a essência emocional das histórias contadas na faixa.

A expectativa em torno da estreia, marcada para 12 de janeiro de 2026, é alta, dado o enfoque inovador e os temas relevantes que a trama pretende explorar.