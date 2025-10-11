Notícias

Mansão de Cafu em Alphaville é leiloada por metade do valor

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 6 horas atrás
3 minutos lidos
Mansão de Cafu em Alphaville, avaliada em R$ 40 milhões e com mais de 3 mil m², é um palácio que foi leiloado quse metade do preço após decisão da Justiça
Foto: Mansão de Cafu em Alphaville, avaliada em R$ 40 milhões e com mais de 3 mil m², é um palácio que foi leiloado quse metade do preço após decisão da Justiça

No coração de Alphaville, uma das regiões mais exclusivas da Grande São Paulo, está uma propriedade que traz à mente a trajetória de Cafu, ícone do futebol brasileiro. Avaliada em cerca de R$ 40 milhões, a mansão foi leiloada recentemente por apenas metade desse valor, após uma longa batalha judicial. Com mais de 3 mil m² de área construída, piscina e elevador panorâmico, essa casa é um verdadeiro palácio moderno e símbolo do luxo e das reviravoltas financeiras que podem ocorrer mesmo com as maiores estrelas do esporte.

A mansão, situada no Residencial Alphaville 2, um condomínio fechado em Barueri (SP), é impressionante, tanto em tamanho quanto em estrutura. Os laudos judiciais revelam que a casa tem 3.229 m², amplos salões, suítes luxuosas, uma academia particular, uma área gourmet completa, um cinema e uma piscina com vista deslumbrante. É um verdadeiro reflexo do sucesso que Cafu conquistou, tanto dentro quanto fora dos gramados.

Oficialmente avaliada em R$ 40 milhões, a propriedade foi arrematada por R$ 20,2 milhões durante o leilão de outubro de 2024, conforme documentos judiciais. Esse leilão chamou atenção por ser um dos mais significativos do ano e não apenas pela cifra, mas pela história por trás dela.

A batalha judicial e o leilão milionário

Tudo começou com problemas financeiros enfrentados por Cafu e sua empresa, a Capi Penta International Football Club. Com dívidas acumuladas junto a instituições financeiras, a Justiça decidiu bloquear bens e colocar a mansão à venda no processo de execução. Mesmo com apelações da defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. O primeiro leilão não teve lances, mas no segundo, a casa foi vendida por cerca de 50% do valor de avaliação, destacando-se no cenário judicial.

Um palácio de luxo que se tornou notícia mundial

A mansão não é apenas cara; o conforto e a exclusividade impressionam. Os cômodos foram projetados com acabamentos importados, aproveitando bem a luz natural e integrando os ambientes internos e externos. Com amplas áreas envidraçadas, jardins internos e até um elevador, a casa também inclui uma quadra poliesportiva e uma área de lazer completa.

Esse padrão de luxo se alinha com as grandes residências de outros empresários e artistas que também têm Alphaville como lar, tornando a região um dos bairros mais caros e seguros do Brasil.

O legado de Cafu e o contraste entre o campo e a vida fora dele

Cafu, capitão da Seleção Brasileira no pentacampeonato de 2002, é reconhecido por seu talento e conquistas, mas sua vida fora do campo trouxe desafios financeiros que resultaram na perda de parte de seu patrimônio. Essa história é um lembrete da fragilidade que pode acompanhar até os atletas mais bem-sucedidos.

Apesar dos altos e baixos, Cafu continua a ser admirado, especialmente por seu trabalho social através da Fundação Cafu, que ajuda crianças e jovens em situação vulnerável.

Alphaville: o reduto dos milionários brasileiros

Alphaville é famosa por suas mansões luxuosas, com lotes que costumam ultrapassar 2 mil m² e preços que variam entre R$ 20 milhões e R$ 80 milhões. A região combina segurança, exclusividade e fácil acesso a São Paulo. Muitas celebridades, como Neymar, Robinho, Gusttavo Lima e Luciano Huck, têm imóveis lá, transformando o condomínio em uma verdadeira vitrine de poder e status.

Portanto, a mansão de Cafu não era apenas uma casa, mas um símbolo do universo de luxo que agora traz também uma lição sobre os altos e baixos da fortuna.

Um capítulo marcante no mercado de luxo brasileiro

O leilão da propriedade destaca uma tendência crescente de imóveis de alto padrão entrando em processos judiciais e chama atenção pelo valor simbólico que representa: uma das casas mais imponentes de Alphaville vendida por metade do seu preço. O imóvel agora tem um novo proprietário e continua sendo um dos tópicos mais comentados entre os leilões de luxo no Brasil.

A história da mansão de Cafu encapsula bem o contraste entre as glórias das vitórias esportivas e as incertezas da vida fora dos gramados. É uma narrativa que continua fascinando e levando reflexões sobre sucesso e superação.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 6 horas atrás
3 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Homem usando detector de metais encontra pepita de ouro de 4,6 kg avaliada em US$ 160 mil (R$ 800 mil) e surpreende especialistas com uma das descobertas mais raras da mineração moderna; fato ocorreu em 2023

Homem encontra pepita de ouro de 2,6 kg avaliada em US$ 160 mil

2 horas atrás
A cidade na Suíça Bergün/Bravuogn ganhou fama mundial após a suposta proibição de fotos, uma campanha de marketing que viralizou nas redes sociais e impulsionou o turismo na Suíça.

Cidade suíça limita fotos de paisagens para evitar depressão

3 horas atrás
Homem encontra diamante de 3,81 quilates em parque público dos EUA, avaliado em centenas de milhares de dólares, e transforma passeio casual em descoberta histórica

Homem encontra diamante de 3,81 quilates em lugar inesperado

4 horas atrás
Em Atlanta, uma empresa de demolição comete um erro grave ao destruir a casa da proprietária errada, gerando indignação e processo judicial.

Demolição acidental: dona descobre casa errada destruída

5 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo