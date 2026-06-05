Descubra 5 benefícios do amendoim para a saúde

Durante as festas juninas, o amendoim aparece em várias delícias, como paçoca e pé de moleque. Mas você sabia que, além de ser saboroso, ele traz benefícios ótimos para a saúde? Vamos explorar isso!

A professora Camila Junqueira, da Faculdade Anhanguera, destaca que o amendoim pode ser uma boa adição à nossa dieta, desde que consumido com moderação. Ele é rico em proteínas, gorduras boas e vários nutrientes essenciais. O truque é evitar aquelas combinações com muito açúcar, que podem fazer mal à saúde.

Falando em benefícios, vamos ver alguns motivos para incluir o amendoim no seu dia a dia.

1. Ajuda na sensação de saciedade

Com suas proteínas e gorduras saudáveis, o amendoim é um ótimo aliado para ajudar a controlar a fome. Isso significa que, se você comer um pouquinho durante a tarde, pode aguentar até a hora do jantar sem aquela vontade de devorar tudo que vê pela frente.

2. É fonte de energia

O amendoim é bem energético, perfeito para um lanche pré-treino. Se você costuma se exercitar depois do trabalho, um punhadinho de amendoim pode ajudar a dar aquele gás a mais.

3. Possui gorduras boas

As gorduras monoinsaturadas presentes no amendoim podem ser ótimas para o coração, ajudando na saúde cardiovascular. Portanto, se você quer manter o coração saudável, ele pode ser um bom complemento.

4. Contribui para o funcionamento do organismo

Os nutrientes encontrados no amendoim, como vitaminas do complexo B, vitamina E, além de magnésio e potássio, são essenciais para manter o corpo funcionando direitinho. Quando estamos bem nutridos, tudo flui melhor, tanto na rotina quanto na direção.

5. Pode auxiliar na saúde muscular

Por ser uma fonte de proteína vegetal, o amendoim pode ser um bom apoio para quem busca manter a massa muscular. Combine com exercícios e você terá um aliado na sua jornada fitness.

Mas fique atento: o segredo está na quantidade. Durante as festas, é fácil exagerar nas delícias, mas uma alimentação equilibrada pode permitir que você aproveite esses petiscos sem culpa.

Então, enquanto você se diverte nas festas juninas, saber que o amendoim pode ser um amigo da saúde torna tudo ainda mais gostoso!