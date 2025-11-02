Conheça o motorhome de R$ 3,3 milhões, a ‘casa mais potente’

O Scania 770 S V8 acaba de ganhar uma nova vida como motorhome de luxo, avaliado em impressionantes R$ 3,3 milhões. Com uma potência de 770 cv e torque de 377,3 kgfm, esse modelo não é apenas uma máquina potente, mas também um verdadeiro lar sobre rodas.

A transformação foi feita pela empresa Vegini, conhecida por personalizar veículos de acordo com o gosto de cada cliente. O trabalho levou cerca de dois anos para ficar pronto e recebeu um toque especial dos proprietários, Marcos Juchem e Ana Patrícia Caye, que vêm do Rio Grande do Sul e são donos da Arlemar Transportes.

Caminhão de Alto Desempenho Adaptado para Moradia

Antes da adaptação, o 770 S V8 já se destacava entre os caminhões mais potentes do Brasil. A Vegini fez questão de manter a estrutura original, unindo a potência do modelo a um espaço interno de 45 metros quadrados. Para ampliar esse espaço, utilizaram um sistema chamado slide-out, que expande a carroceria para fora quando o motorhome está estacionado, aumentando sua largura para 4,4 metros.

A cabine continua com um toque sofisticado, trazendo três bancos de acabamento premium, sendo um deles giratório. A entrada principal do motorhome se dá por uma escada elétrica, proporcionando um acesso prático e moderno.

Espaço Interno: Com Odá Cozinha e Sala

Assim que você entra, já percebe o espaço que promove uma integração entre sala e cozinha. Tem sofá retrátil, lareira, pia, adega, geladeira e micro-ondas. Ana Patrícia escolheu cores claras e uma iluminação suave que criam um ambiente aconchegante.

No corredor, há um lavabo e um box de chuveiro, garantindo que todo o conforto do lar esteja presente, mesmo na estrada. O reservatório de água, com capacidade para 1.000 litros, e um gerador Cummins a diesel de 8 kW garantem total autonomia durante as viagens. A internet é via Starlink, permitindo conexão até em lugares remotos.

Quarto Principal e Área de Descanso

O motorhome tem um quarto para os filhos, equipado com beliche e uma cama de solteiro que se transforma em cama de casal. Há também seis televisores espalhados pelo veículo, incluindo uma enorme tela de 75 polegadas externa para aqueles momentos de entretenimento.

A suíte principal é um conceito de conforto, com ar-condicionado e variados compartimentos para armazenamento. A Vegini focou em oferecer um layout que aproveitasse o espaço sem deixar a praticidade de lado.

Estrutura e Desempenho na Estrada

O veículo conta com uma configuração 6×2 e o entre-eixos foi ampliado de 3,35 metros para 7,35 metros, facilitando a instalação da área habitável. O comprimento dele chega a 13,5 metros, com uma altura de 4,10 metros. A direção é hidráulica e o câmbio, automatizado com 12 marchas.

O motor V8 de 16 litros inclui injeção eletrônica e turbo, garantindo bom desempenho mesmo com o peso extra da estrutura. Para frear, foi instalado um sistema retarder, que melhora a desaceleração.

Recursos de Autonomia e Conectividade

O motorhome traz soluções energéticas e de comunicação que garantem a independência em longas viagens. O gerador diesel e o grande reservatório de água permitem dias sem depender de infraestrutura externa. O sistema Starlink facilita o acesso à internet mesmo em locais remotos.

Otimização do Espaço e Conforto

O design do motorhome aproveita ao máximo todos os compartimentos, com nichos e baús para armazenamento. Os sistemas de climatização possuem tecnologia split, que reduz o ruído e mantém a temperatura agradável. O slide-out não pode ser acionado enquanto o veículo estiver em movimento, garantindo segurança e estabilidade.

Na parte externa, uma segunda cozinha completa e uma área com uma tela de 75 polegadas proporcionam momentos de lazer em qualquer lugar. A máquina lava e seca facilita a rotina, eliminando a necessidade de paradas frequentes para lavar roupas.

Dados Técnicos do Scania 770 S V8 Motorhome

Motor: V8, diesel, turbo, injeção eletrônica.

V8, diesel, turbo, injeção eletrônica. Potência: 770 cv a 1.800 rpm.

770 cv a 1.800 rpm. Torque: 377,3 kgfm entre 1.000 rpm e 1.450 rpm.

377,3 kgfm entre 1.000 rpm e 1.450 rpm. Câmbio: Automatizado de 12 marchas.

Automatizado de 12 marchas. Dimensões: 13,5 m de comprimento; 4,4 m de largura (com slide-out); 4,10 m de altura.

13,5 m de comprimento; 4,4 m de largura (com slide-out); 4,10 m de altura. Tanque: 395 litros, com autonomia de aproximadamente 1.200 km.

Viagem e Uso do Veículo

Após a finalização do projeto, Marcos e Ana já se aventuraram em viagens pelo Brasil, incluindo a famosa Serra do Rio do Rastro. Esse tipo de motorhome mostra o crescente interesse dos brasileiros por veículos que oferecem autonomia e conforto, especialmente para quem busca aventuras sem abrir mão de comodidades.