Dia Mundial da Voz: identificando sinais do câncer de laringe

A voz é uma das principais ferramentas de comunicação, mas você sabia que ela pode também dar sinais de que algo não está certo com a sua saúde? Alterações, especialmente uma rouquidão persistente, podem ser os primeiros sinais de problemas na laringe. Um deles, que merece atenção especial, é o câncer de laringe.

Para aumentar a conscientização sobre esse assunto, a Academia Brasileira de Laringologia e Voz (ABLV) está realizando a 28ª Campanha Nacional da Voz, marcada para o Dia Mundial da Voz, em 16 de abril. O tema deste ano é “Sua Voz Merece Ser Vista para Ser Ouvida”.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar cerca de 8.510 novos casos anuais de câncer de laringe entre 2026 e 2028. Esse tipo de tumor é um dos mais comuns na região de cabeça e pescoço, com maior incidência em homens acima dos 40 anos. Infelizmente, muitos casos ainda são diagnosticados em estágios avançados, o que impacta diretamente nas chances de tratamento e preservação da voz.

Rouquidão é o principal sinal de alerta

O câncer de laringe, na maioria das vezes, inicia-se nas pregas vocais. Quando é detectado no começo, as chances de tratamento são bastante favoráveis. O primeiro sinal que a maioria das pessoas percebe é a rouquidão, que ocorre porque qualquer lesão nas pregas vocais, seja benigna ou maligna, afeta a produção do som. Durante a vibração das pregas vocais, uma lesão pode gerar um som estranho, que chamamos de rouquidão.

Luciana Miwa Watanabe, otorrinolaringologista e presidente da ABLV, afirma que “a voz costuma dar sinais importantes quando algo não vai bem”. Se a rouquidão persiste por mais de duas semanas, é fundamental buscar um médico. O quanto antes for feito o diagnóstico, mais altas serão as chances de cura e preservação da voz, garantindo uma qualidade de vida excelente.

Perigos da progressão do câncer de laringe

Sem investigação, o tumor pode avançar. “O crescimento do tumor pode afetar as funções da laringe e o tratamento precisará ser mais agressivo”, alerta a especialista. Em casos mais avançados, pode até um bloqueio da passagem do ar, gerando falta de ar.

Além da rouquidão, outros sintomas surgem com a evolução da doença, como dor ao falar, dificuldade para engolir e presença de caroços no pescoço. Preste atenção a esses sinais!

Outros sinais que podem indicar a doença

Alguns sintomas podem parecer inofensivos, mas quando se tornam frequentes ou persistem por mais de alguns dias, merecem atenção. Fique de olho em sinais como:

– Rouquidão persistente

– Pigarro frequente

– Dor ao falar

– Dificuldade para engolir

– Engasgos frequentes

– Falta de ar

– Caroços no pescoço

– Alterações na voz por mais de 15 dias

Fatores de risco para o câncer de laringe

O principal vilão aqui é o tabagismo, que pode aumentar em até 10 vezes a probabilidade de desenvolver o câncer de laringe. O consumo excessivo de álcool e a exposição a substâncias como amianto também são preocupantes. Hoje em dia, até o uso de cigarros eletrônicos, que estão se tornando populares entre os jovens, merece atenção, já que possuem substâncias que podem prejudicar a saúde respiratória.

Diagnóstico precoce aumenta as chances de cura

O otorrinolaringologista é o profissional ideal para avaliar as mudanças na voz. Esse especialista pode realizar exames, como a videolaringoscopia, que permite visualizar a laringe e as pregas vocais em tempo real. Esse exame é crucial, pois muitas vezes, lesões precoces podem ser identificadas antes de se tornarem malignas.

Além de diagnosticar, a videolaringoscopia ajuda a definir o melhor tratamento e a acompanhar a evolução do paciente.

Conscientização salva vozes e vidas

A Campanha Nacional da Voz destaca a importância de ouvir o nosso corpo. Se perceber qualquer sinal persistente, procure um especialista. Cuidar da voz é cuidar da saúde, e a detecção precoce pode ser a chave para um bom tratamento e uma vida plena.