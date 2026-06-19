Cortar comprimido ao meio: entenda os riscos envolvido

Cortar comprimidos ao meio é uma prática que muita gente adota para facilitar a ingestão ou ajustar as doses. Mas, olha só, nem todo remédio é feito para isso. Essa atitude pode acabar prejudicando a eficácia do tratamento e, em alguns casos, trazer riscos à saúde. Por isso, vale a pena prestar atenção!

Existem medicamentos que têm revestimentos especiais ou mecanismos de liberação controlada. Quando você parte um comprimido desse tipo, pode acabar alterando como ele age no seu corpo. Já pensou? A absorção mais rápida de substâncias pode aumentar o risco de efeitos colaterais indesejados.

O professor Ivan Olisan, da Farmácia da Unopar, alerta: é crucial buscar a orientação de um profissional de saúde antes de decidir cortar o comprimido. Ele explica que existem medicamentos que são projetados para liberar o ativo de forma gradual. Se cortá-los, essa liberação pode ser comprometida de verdade.

É bom lembrar que os comprimidos sem sulco, ou seja, aqueles que não têm uma marcação para facilitar o corte, requerem ainda mais atenção. Ao tentar dividi-los, você pode acabar com doses desiguais. Então, quando surgirem dúvidas, é sempre bom consultar um farmacêutico ou médico. Às vezes, um gesto simples pode impactar diretamente no seu tratamento.

Vamos falar agora sobre os tipos de comprimidos que exigem mais precaução antes de serem cortados.

1. Comprimidos de liberação prolongada

Esses medicamentos são desenvolvidos para liberar o princípio ativo aos poucos, durante o dia. Se você parte um comprimido desse tipo, corre o risco de absorver tudo de uma vez, o que pode trazer reações adversas.

2. Comprimidos revestidos

O revestimento de um comprimido não serve só para facilitar na hora de engolir. Muitas vezes, ele protege o estômago e também evita que o remédio se degrade antes de chegar ao intestino. Partindo o comprimido, você pode perder essa proteção e se complicar.

3. Medicamentos sem sulco de divisão

Quando o comprimido não tem uma marcação que indique como cortá-lo, a chance de você fazer uma divisão irregular é bem alta. Isso pode significar que uma metade acaba contendo mais medicamento do que a outra.

4. Cápsulas e medicamentos em formatos especiais

Cápsulas, drágeas e medicamentos mastigáveis não devem ser abertos ou divididos assim, sem mais nem menos. Fazer isso pode comprometer o funcionamento do remédio.

Alternativa segura para uma dose menor

Quando você parte um comprimido, ele pode ficar mais vulnerável a fatores como umidade e calor, impactando na sua eficácia. Se precisar ajustar a dosagem, uma opção muito mais segura do que partir os comprimidos é recorrer a farmácias de manipulação.

Essas farmácias têm tecnologia e ingredientes padronizados. Elas podem criar doses personalizadas, garantindo precisão e segurança no tratamento. Isso é especialmente útil para quem tem dificuldade em engolir comprimidos ou precisa de doses intermediárias.

Só para reforçar, qualquer mudança na maneira de usar um medicamento deve ser discutida com um médico ou farmacêutico. A avaliação profissional é fundamental para preservar a eficácia e a segurança do seu tratamento.

E assim, fica bem claro que, apesar de parecer uma opção prática, partir comprimidos exige muito cuidado.