Chris Flores e Leo Dias comandam “Melhor da Tarde” na Band

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
1 minuto de leitura
Léo Dias e Chris Flores. Foto: Divulgação/Band
Chris Flores estreia na Band ao lado de Leo Dias no “Melhor da Tarde”

A Band anunciou a entrada de Chris Flores como nova apresentadora do programa Melhor da Tarde, que também contará com a participação de Leo Dias, JP Vergueiro e Thiago Pasqualotto como comentaristas. A atração vai ao ar de segunda a sexta, às 14h30, sinalizando uma nova fase no entretenimento da emissora.

Chris Flores, que passou os últimos dois anos longe da TV, recebeu o convite em um momento inesperado. Ela estava se preparando para concluir seu mestrado em História quando Leo Dias a contatou. A relação dos dois vem de longa data, uma vez que trabalharam juntos na revista Contigo! por mais de 20 anos. Chris destacou a sintonia e o respeito mútuo que têm, o que facilitou sua decisão de aceitar o convite.

Ela mencionou que não pensou duas vezes antes de se juntar à Band, ressaltando a importância da credibilidade e responsabilidade no conteúdo oferecido pela emissora. “A Band cuida da checagem de informações e valoriza seu público, o que é muito importante para mim”, afirmou. Chris também expressou entusiasmo pelo desafio e reconhece o potencial da faixa vespertina, que tem uma audiência significativa de mulheres. "Estou animada por ter uma plateia e gosto desse contato direto com o público”, ressaltou.

Chris Flores tem uma carreira diversificada que começou em 1998. Ela atuou como assessora de imprensa, repórter e editora em grandes veículos de comunicação, como os grupos Folha de S.Paulo e Editora Abril. Sua estreia na televisão aconteceu em 2004 na Record, onde ganhou visibilidade como colunista e, posteriormente, como âncora de programas variados. Em 2016, ela se mudou para o SBT, onde trabalhou até 2023. Além de ser apresentadora, Chris está atualmente cursando mestrado em História na PUC-SP.

O Melhor da Tarde será transmitido de segunda a sexta, das 14h30 às 16h, e estará disponível simultaneamente pelo Bandplay e pelo canal oficial da Band no YouTube. A nova fase do programa visa oferecer entretenimento de qualidade, mesclando informação e interação direta com os telespectadores.

