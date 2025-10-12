Chevrolet Vega selado em cápsula do tempo é desenterrado

O que você faria se encontrasse um carro novinho em folha, enterrado em uma cápsula do tempo há mais de 50 anos? Essa é a história incrível que surgiu em Seward, Nebraska, no dia 4 de julho de 2025, quando um Chevrolet Vega, com hodômetro zerado, foi desenterrado e estava em condições impressionantes. É como descobrir um olhar direto para o passado!

A cápsula foi idealizada em 1975 por Harold Davisson e contém, além do próprio carro, uma motocicleta Kawasaki e vários outros itens típicos dos anos 70. Imagine a cena: um carro embrulhado em plástico, guardado sob uma abóbada de concreto de 45 toneladas, esperando pacientemente para ser redescoberto.

Objetos que atravessaram meio século

Entre os itens que acompanhavam o Chevrolet e a moto estavam relíquias como uma boneca Barbie, uma frigideira de teflon e até fitas cassete. Esses objetos, que falam muito sobre a cultura da época, oferecem um vislumbre nostálgico de como era a vida há meio século. Para deixar tudo ainda mais curioso, uma pirâmide foi construída sobre o local alguns anos após o enterro, tornando a cápsula uma verdadeira atração turística.

Curiosamente, um morador da região registrou o momento em um vídeo no YouTube há 13 anos. Essa gravação ajudou a preservar uma parte dessa história única.

Resgate e devolução dos objetos

Outra parte interessante dessa história é que a filha de Harold, a idealizadora da cápsula, decidiu se encarregar de devolver os objetos encontrados aos antigos proprietários, sempre que possível. O processo pode levar até seis meses e promete surpreender muitos que talvez tenham perdido esses itens há anos.

O resgate atraiu não apenas o interesse da mídia local, mas também da equipe do Guinness Book, que enviou um representante para registrar o feito. A cápsula já começou a ser considerada uma das maiores do mundo, embora o Guinness ainda tenha outro título em mente.

Maior do mundo? Nem tanto

É bom lembrar que, em termos de tamanho, uma cápsula do tempo subterrânea localizada em Surrey, no Reino Unido, detém o título oficial como a maior do mundo. Essa estrutura guarda itens curiosos, como um violino de Yehudi Menuhin e mini carros projetados para resistir ao tempo.

Destino do Chevrolet Vega

E o que vai acontecer com o Chevrolet Vega? Segundo algumas fontes, ele deve ser exibido em um museu, onde poderá ser admirado por visitantes. Finalmente, esse carro, que passou 50 anos escondido, terá a chance de ganhar novos admiradores em vez de ficar sob montanhas de concreto e terra.