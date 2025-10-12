Wagner Moura explica sua decisão de não retornar às novelas

Wagner Moura, conhecido por seus papéis em produções de sucesso, falou sobre sua relação com a televisão e os motivos que o afastam das novelas durante a divulgação do filme “O Agente Secreto”. Em entrevista, o ator revelou que já recebeu convites para retornar à teledramaturgia, mas considera essa possibilidade pouco viável no momento de sua carreira.

Moura comentou que embora tenha feito apenas duas novelas, “A Lua me Disse” (2004) e “Paraíso Tropical” (2007), ambas deixaram uma impressão positiva. No entanto, ele ressaltou que o compromisso exigido por uma novela é muito grande, com períodos de gravação que podem durar até um ano. Ele mencionou que no momento, seus projetos mais urgentes estão ligados ao cinema e a produções internacionais, indicando que uma série poderia ser uma opção mais viável devido à duração menor de gravações.

O filme “O Agente Secreto”, que estreia nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro, traz Wagner Moura interpretando um professor universitário que retorna a Recife em 1977, no contexto da ditadura militar. Ao tentar se reconectar com seu filho, ele percebe que está sendo monitorado por agentes do governo e deve enfrentar um passado repleto de segredos. O longa-metragem combina elementos de thriller político, drama histórico e suspense de espionagem, abordando questões como memória, identidade e resistência.

A atuação de Moura neste filme tem gerado expectativa internacional. A revista Variety listou o ator entre os favoritos para o Oscar de 2026, ao lado de estrelas como Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet. Apesar do reconhecimento, Moura mantém uma atitude tranquila em relação às especulações sobre prêmios.

Ele expressou satisfação com a recepção do filme, mas fez questão de manter a perspectiva de que ainda há um longo caminho até o Oscar. Embora se sinta contente com o reconhecimento, o ator prefere não se deixar levar pelas opiniões externas. Moura destacou a importância de preservar seu equilíbrio emocional, tanto em momentos de elogios como em críticas.

Com uma carreira consolidada tanto no Brasil quanto no exterior, Wagner Moura é reconhecido por papéis marcantes em filmes e séries que abordam questões sociais e políticas. O ator, nascido na Bahia, tem se dedicado a narrativas que refletem a complexidade e os desafios enfrentados pelo Brasil. A estreia de “O Agente Secreto” promete ser um marco importante em sua trajetória e na cena cinematográfica nacional, consolidando ainda mais seu status como um dos atores mais respeitados de Hollywood.