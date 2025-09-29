Cidade brasileira cria Arca de Noé para impulsionar turismo até 2030

Roca Sales, uma cidade do Rio Grande do Sul que enfrentou graves enchentes em 2023 e 2024, está se preparando para construir uma réplica da Arca de Noé. A ideia surgiu da Associação de Amigos Reconstruindo Roca Sales (AARRS) e busca transformar o município em um novo destino de turismo religioso no Sul do Brasil.

O projeto terá financiamento totalmente privado, com apoio do governo local, sem que o dinheiro público seja utilizado. A AARRS já registrou a marca “Arca de Noé” para essa nova rota turística e está cuidando dos detalhes técnicos para fazer o sonho acontecer.

Além da arca, o plano inclui um museu sobre a enchente de 2024, com espaço para cafeterias, restaurantes e até uma vinícola. A expectativa é que tudo esteja pronto e aberto ao público até 2030, dependendo da captação de investidores e das licenças necessárias.

Como será a Arca de Noé de Roca Sales

Os planos para a arca são ambiciosos. A estrutura deve ser feita de concreto e ter revestimento que imita madeira, dando um toque rústico. O arquiteto responsável, Jonas Haefliger, está trabalhando nas primeiras etapas do projeto, que seguirá o modelo bíblico com dimensões muito próximas: cerca de 120 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Com esse tamanho, a arca poderá oferecer áreas expositivas e de convivência para os visitantes.

As áreas para a construção estão sendo analisadas, com opções no bairro Pôr do Sol e no Morro do Paraglider. Ambos os locais oferecem uma vista incrível para o Rio Taquari e para a estátua do Cristo Protetor. Isso tudo dependerá de estudos que avaliam a acessibilidade e o impacto ambiental.

O prazo estimado para a construção da arca é de quatro a cinco anos, com a abertura prevista para “até 2030”, dependendo da definição do terreno e dos projetos.

Enchentes no Vale do Taquari: o contexto que motivou o projeto

As enchentes de 2024 foram devastadoras, resultando em 14 mortes em Roca Sales e mais de 180 em todo o Rio Grande do Sul. Em 2023, a situação já tinha sido crítica, com 54 fatalidades apenas em setembro. Muitas famílias ainda estão em processo de recuperação, lidando com a perda de casas e negócios.

Com aproximadamente 10,4 mil habitantes, a cidade teve impactos sociais e econômicos severos. A arca é vista como um símbolo de memória e resiliência, capaz de atrair turistas e gerar renda, ajudando a diversificar a economia local.

Conexão com o Cristo Protetor e a rota do turismo religioso

O Cristo Protetor de Encantado, com seus 43,5 metros, se tornou um ponto turístico importante na região e inspirou o projeto da arca. A prefeitura de Roca Sales está trabalhando em uma rota de peregrinação que incluirá também cidades como Farroupilha e Muçum, ampliando as opções de turismo religioso na região.

Em Muçum, está em andamento um projeto de um rosário monumental de aproximadamente 800 metros com 59 capelas, que também promove a espiritualidade da área. Para que esses planos funcionem, a sinalização integrada e a elaboração de eventos serão essenciais.

Quem toca o projeto e como será o financiamento

A AARRS foi criada em junho de 2024 por moradores e empresários comprometidos com a revitalização da cidade. A entidade não tem vinculação partidária e busca transparência nas ações.

O registro da marca “Arca de Noé” como rota turística abre portas para parcerias e comercializações com operadoras de turismo. O financiamento virá exclusivamente de recursos privados.

O arquiteto Jonas Haefliger está à frente dos estudos e dialoga com investidores e com a prefeitura para garantir que todos os detalhes estejam alinhados. O apoio do governo local é importante, pois se acredita que a arca pode atrair novos investimentos e firmar o Vale do Taquari como um destino de peregrinação após as tragédias climáticas recentes.