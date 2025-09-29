Notícias

Cidade brasileira cria Arca de Noé para impulsionar turismo até 2030

Após se atingida por duas enchentes, cidade brasileira decide criar Arca de Noé em proporções bíblicas para alavancar turismo religioso até 2030
Roca Sales (RS), uma das cidades mais afetadas pelas enchentes de 2023 e 2024 no Vale do Taquari, articula a construção de uma réplica da Arca de Noé.

Roca Sales, uma cidade do Rio Grande do Sul que enfrentou graves enchentes em 2023 e 2024, está se preparando para construir uma réplica da Arca de Noé. A ideia surgiu da Associação de Amigos Reconstruindo Roca Sales (AARRS) e busca transformar o município em um novo destino de turismo religioso no Sul do Brasil.

O projeto terá financiamento totalmente privado, com apoio do governo local, sem que o dinheiro público seja utilizado. A AARRS já registrou a marca “Arca de Noé” para essa nova rota turística e está cuidando dos detalhes técnicos para fazer o sonho acontecer.

Além da arca, o plano inclui um museu sobre a enchente de 2024, com espaço para cafeterias, restaurantes e até uma vinícola. A expectativa é que tudo esteja pronto e aberto ao público até 2030, dependendo da captação de investidores e das licenças necessárias.

Como será a Arca de Noé de Roca Sales

Os planos para a arca são ambiciosos. A estrutura deve ser feita de concreto e ter revestimento que imita madeira, dando um toque rústico. O arquiteto responsável, Jonas Haefliger, está trabalhando nas primeiras etapas do projeto, que seguirá o modelo bíblico com dimensões muito próximas: cerca de 120 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Com esse tamanho, a arca poderá oferecer áreas expositivas e de convivência para os visitantes.

As áreas para a construção estão sendo analisadas, com opções no bairro Pôr do Sol e no Morro do Paraglider. Ambos os locais oferecem uma vista incrível para o Rio Taquari e para a estátua do Cristo Protetor. Isso tudo dependerá de estudos que avaliam a acessibilidade e o impacto ambiental.

O prazo estimado para a construção da arca é de quatro a cinco anos, com a abertura prevista para “até 2030”, dependendo da definição do terreno e dos projetos.

Enchentes no Vale do Taquari: o contexto que motivou o projeto

As enchentes de 2024 foram devastadoras, resultando em 14 mortes em Roca Sales e mais de 180 em todo o Rio Grande do Sul. Em 2023, a situação já tinha sido crítica, com 54 fatalidades apenas em setembro. Muitas famílias ainda estão em processo de recuperação, lidando com a perda de casas e negócios.

Com aproximadamente 10,4 mil habitantes, a cidade teve impactos sociais e econômicos severos. A arca é vista como um símbolo de memória e resiliência, capaz de atrair turistas e gerar renda, ajudando a diversificar a economia local.

Conexão com o Cristo Protetor e a rota do turismo religioso

O Cristo Protetor de Encantado, com seus 43,5 metros, se tornou um ponto turístico importante na região e inspirou o projeto da arca. A prefeitura de Roca Sales está trabalhando em uma rota de peregrinação que incluirá também cidades como Farroupilha e Muçum, ampliando as opções de turismo religioso na região.

Em Muçum, está em andamento um projeto de um rosário monumental de aproximadamente 800 metros com 59 capelas, que também promove a espiritualidade da área. Para que esses planos funcionem, a sinalização integrada e a elaboração de eventos serão essenciais.

Quem toca o projeto e como será o financiamento

A AARRS foi criada em junho de 2024 por moradores e empresários comprometidos com a revitalização da cidade. A entidade não tem vinculação partidária e busca transparência nas ações.

O registro da marca “Arca de Noé” como rota turística abre portas para parcerias e comercializações com operadoras de turismo. O financiamento virá exclusivamente de recursos privados.

O arquiteto Jonas Haefliger está à frente dos estudos e dialoga com investidores e com a prefeitura para garantir que todos os detalhes estejam alinhados. O apoio do governo local é importante, pois se acredita que a arca pode atrair novos investimentos e firmar o Vale do Taquari como um destino de peregrinação após as tragédias climáticas recentes.

