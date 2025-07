Três piores estados do Nordeste em alfabetização: Bahia em último

O Brasil ainda não conseguiu alcançar a meta de felicidade na alfabetização infantil, e os números mais recentes do Ministério da Educação (MEC) mostram que a situação é preocupante. De acordo com os dados divulgados na última sexta-feira, apenas 59,2% das crianças da rede pública estão alfabetizadas até o fim do 2º ano do ensino fundamental.

No cenário nordestino, a Bahia se destaca – e não de forma positiva. O estado aparece na última colocação entre as avaliações realizadas em todo o país. A meta estabelecida pelo programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada era de que pelo menos 60% das crianças estivessem alfabetizadas nessa fase. Infelizmente, os números comprovam que o Brasil não atingiu esse objetivo.

Esses dados foram coletados entre outubro e novembro do ano anterior, avaliando o nível de leitura e escrita de crianças até 7 anos. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, um dos principais fatores para a queda geral do índice foi a calamidade no Rio Grande do Sul, que teve uma forte repercussão na educação. O estado enfrentou chuvas intensas entre abril e maio de 2024, o que dificultou o acesso das crianças às escolas e, consequentemente, impactou seu aprendizado.

A situação no Rio Grande do Sul é alarmante. O índice de alfabetização caiu de 63,4% para 44,7%, uma queda de quase 20 pontos percentuais, o que reflete bem a gravidade da situação.

Bahia tem pior desempenho do país

A Bahia vive um cenário crítico, com apenas 36% das crianças alfabetizadas, o que lhe garante o título de pior desempenho do Brasil em 2024. Esse dado representa uma queda em relação ao ano anterior, colocando o estado na última posição geral entre os dados avaliados pelo MEC.

Logo acima da Bahia estão Sergipe e Rio Grande do Norte, com 38,4% e 39,3%, respectivamente. Esses resultados evidenciam a dificuldade que esses estados enfrentam para garantir que as crianças se tornem alfabetizadas até os 7 anos.

Diferença dentro do próprio Nordeste

Por outro lado, o Nordeste também é lar do estado com o melhor desempenho do país: o Ceará, que alcançou 85,3% de crianças alfabetizadas. Esse contraste dentro da mesma região é bem significativo.

Outros estados como Pernambuco (60,8%) e Piauí (59,8%) estão próximos da meta nacional. O Maranhão (59,6%) e a Paraíba (56,0%) também estão aquém, mas ainda apresentam resultados superiores aos três últimos colocados da região. Alagoas, apesar de ter um índice considerado insatisfatório, com 48,6%, é menos crítico se comparado aos outros.

O que significa estar alfabetizado

Para o Inep, que é ligado ao MEC, uma criança alfabetizada é capaz de ler pequenos textos e extrair informações básicas. Isso inclui desde interpretar histórias em quadrinhos até entender imagens com textos simples e escrever frases curtas, mesmo que com alguns erros de ortografia. O foco das avaliações não está em uma formalidade absoluta na escrita, mas sim na funcionalidade da leitura e escrita no dia a dia escolar.