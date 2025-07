Caverna encantada será exibida às 17h a partir de segunda-feira

O SBT anunciou uma alteração no horário da novela “A Caverna Encantada”. A atração, que recentemente foi retirada do horário nobre e transferida para as 14h, agora será exibida às 17h, a partir de segunda-feira, 21 de agosto.

O último episódio da trama está previsto para ir ao ar no dia 5 de setembro, enquanto a quarta e última temporada estreará em 12 de agosto, com o capítulo 269. Essa nova fase, intitulada “Verão”, promete trazer reviravoltas emocionantes e desfechos dramáticos, numa tentativa de atrair e manter o público que já acompanha a série.

“A Caverna Encantada” teve sua primeira exibição em julho de 2024, gerando grandes expectativas. Contudo, a novela teve um desempenho abaixo do esperado, sendo transferida para o horário da tarde em maio, na tentativa de recuperar a audiência. Nos últimos dados, a trama registrou em média 3 pontos em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro, números considerados baixos para a emissora. Com a nova mudança de horário, a expectativa é que esses índices possam ainda cair, visto que a faixa das 17h é geralmente dominada por programas voltados para adultos, como telejornais, enquanto o público infantil pode não estar sintonizado nesse horário.

A partir de segunda-feira, a programação vespertina do SBT será a seguinte:

– 13h00 – “Chaves”

– 13h45 – “Maria do Bairro”

– 14h45 – “A Usurpadora” (última semana)

– 15h30 – “Fofocalizando”

– 17h00 – “A Caverna Encantada”

– 18h00 – “Chaves”

– 18h30 – “Tá na Hora”

A programação segue conforme os horários habituais da emissora.