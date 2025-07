Cano pode superar Romário e Tuta em artilharias no Fluminense

O atacante argentino Germán Cano voltou a jogar pelo Fluminense após ficar afastado por dois meses devido a uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. Sua reestreia aconteceu durante a Copa do Mundo de Clubes, onde ele conseguiu marcar um gol na partida contra a Internazionale, da Itália, nas oitavas de final.

Cano, que tem se destacado em suas temporadas pelo clube, segue em busca de se tornar o artilheiro do Tricolor por mais uma vez. Ele já conquistou esse título em 2022 e 2023 e possui grandes chances de repetir a marca em 2025. Para comparação, Romário e Tuta também foram artilheiros do Fluminense em suas respectivas temporadas, mas somente duas vezes cada um: Romário em 2003 e 2004, e Tuta em 2005 e 2006.

Em termos de artilharia, Fred é o líder absoluto do Fluminense, tendo sido o goleador da equipe em sete temporadas durante os quase dez anos que jogou pelo clube. Ele se destacou nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2021.

Segue a lista dos principais artilheiros do Fluminense no século:

2001 : Agnaldo – 21 gols

: Agnaldo – 21 gols 2002 : Magno Alves – 39 gols

: Magno Alves – 39 gols 2003 : Romário – 18 gols

: Romário – 18 gols 2004 : Ramon e Romário – 14 gols

: Ramon e Romário – 14 gols 2005 : Tuta – 33 gols

: Tuta – 33 gols 2006 : Tuta – 19 gols

: Tuta – 19 gols 2007 : Thiago Neves – 14 gols

: Thiago Neves – 14 gols 2008 : Washington – 37 gols

: Washington – 37 gols 2009 : Fred – 22 gols

: Fred – 22 gols 2010 : Fred – 18 gols

: Fred – 18 gols 2011 : Fred – 34 gols

: Fred – 34 gols 2012 : Fred – 30 gols

: Fred – 30 gols 2013 : Rafael Sobis – 17 gols

: Rafael Sobis – 17 gols 2014 : Fred – 27 gols

: Fred – 27 gols 2015 : Fred – 22 gols

: Fred – 22 gols 2016 : Cícero – 16 gols

: Cícero – 16 gols 2017 : Henrique Dourado – 32 gols

: Henrique Dourado – 32 gols 2018 : Pedro – 19 gols

: Pedro – 19 gols 2019 : Yony Gonzalez – 17 gols

: Yony Gonzalez – 17 gols 2020 : Nenê – 20 gols

: Nenê – 20 gols 2021 : Fred – 22 gols

: Fred – 22 gols 2022 : Germán Cano – 44 gols

: Germán Cano – 44 gols 2023 : Germán Cano – 40 gols

: Germán Cano – 40 gols 2024 : Jhon Arias – 14 gols

: Jhon Arias – 14 gols 2025: Germán Cano (temporada em andamento)

Com a volta de Germán Cano e sua capacidade de marcar gols, o Fluminense espera que ele continue contribuindo para o clube nas competições futuras.