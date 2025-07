Prêmio acumula e chega a R$ 9 milhões; confira resultado

Timemania: Prêmios e Apostas

No último sorteio da Timemania, o time mais querido dos torcedores foi o Retrô, que ajudou 4.945 apostadores a ganhar prêmios de R$ 8,50. Esse concurso teve um total de seis apostas que acertaram todas as seis dezenas sorteadas, cada uma levando uma quantia significativa de R$ 23.463,42.

Além disso, 110 apostas conseguiram marcar cinco números corretos, e cada uma delas receberá R$ 1.828,31. Para aqueles que acertaram quatro números, foram registradas 2.205 apostas vencedoras, que irão ganhar R$ 10,50. Já os 21.705 apostadores que acertaram três números receberão R$ 3,50.

Como Participar do Próximo Sorteio da Timemania

Se você deseja participar do próximo sorteio da Timemania, é necessário realizar uma aposta com dez números e escolher um time do coração. As apostas podem ser feitas nas lotéricas autorizadas pela Caixa ou através do site oficial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time. Lembre-se de que as apostas devem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.