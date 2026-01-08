‘Casa do Patrão’ terá 18 participantes e prêmio de R$ 2 milhões

Na última quarta-feira, 7 de janeiro, o diretor Boninho utilizou suas redes sociais para alertar aqueles que desejam participar do novo reality show que será exibido na Record. O programa, intitulado "Casa do Patrão", está previsto para estrear em maio de 2026. Em um vídeo postado no Instagram, Boninho enfatizou a importância de completar corretamente o processo de inscrição, em especial o envio do vídeo de apresentação.

Ele destacou que as inscrições estão recebendo uma grande adesão e que sua equipe está já selecionando os participantes. Boninho também mencionou que ele mesmo está envolvido no processo de busca de talentos, mas fez um alerta: “Se você ainda não terminou a sua inscrição, principalmente o vídeo, é hora de finalizar. Se não fizer isso, pode perder a vaga e ver outra pessoa ocupar seu lugar”.

Formato e Dinâmica do Programa

Embora poucos detalhes tenham sido divulgados até agora, já se sabe que "Casa do Patrão" seguirá a estrutura tradicional dos reality shows, com elementos como confinamento, provas, festas e competições por prêmios em dinheiro. A proposta inclui uma hierarquia interna, um conceito já conhecido em programas internacionais mas que será adaptado para o público brasileiro. A integração digital e a competição intensa prometem fazer do programa uma das grandes apostas da televisão brasileira em 2026.

O reality contará com um formato de confinamento, dividido em três casas: Patrão, Trabalho e Convivência. Nela, os participantes participarão de disputas relacionadas a liderança e convivência, enfrentando as consequências de suas escolhas. Serão 18 participantes anônimos, que ficarão confinados por 82 dias. O prêmio em disputa será de R$ 2 milhões.

Provas Semanais

O programa terá três provas que acontecerão semanalmente:

Prova do Patrão: Esta prova definirá o líder da semana e terá um número limitado de vagas. Algumas competições incluirão elementos de resistência, avaliando tanto a força física quanto a mental dos participantes. O vencedor terá poder de decisão dentro da Casa do Patrão. Prova Tô Fora: Exclusiva para os moradores da Casa do Trabalho, essa prova garantirá ao vencedor a oportunidade de se mudar para a Casa do Patrão, onde terá acesso a privilégios. Prova Poder do Voto: Também restrita à Casa do Trabalho, o ganhador desta prova poderá indicar um participante diretamente para a eliminação, o que adiciona um elemento estratégico e imprevisível ao jogo.

Estreia e Parcerias

A estreia do programa está prevista para abril de 2026, com término em julho do mesmo ano. Ele será exibido na Record e também no Disney+, graças a uma parceria inédita entre as duas plataformas. A produção, que contará com uma estrutura luxuosa e projeto em 3D, está sendo montada em Itapecerica da Serra, São Paulo. Até o momento, o apresentador do programa ainda não foi oficialmente revelado.

As inscrições continuam abertas através do portal R7, enquanto a Record trabalha na finalização de detalhes, como a definição da locação e a data exata da estreia. É uma oportunidade que promete trazer novidades e surpresas para o público.