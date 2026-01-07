Audiência da TV: números consolidados de 6 de janeiro de 2026

Audiências de Televisão – 6 de Janeiro de 2026

A adaptação da peça "O Auto da Compadecida 2" destacou-se nas recentes audiências da televisão, elevando os números da TV Globo. A popularidade do programa, que traz de volta o personagem João Grilo, interpretado por Matheus Nachtergaele, representa um forte interesse do público por produções nacionais.

Por outro lado, o programa "Três Graças" da mesma emissora teve uma performance inferior ao "Jornal Nacional", um dos noticiários mais assistidos do país. As competições na audiência refletem um cenário em constante mudança, onde algumas produções brilham enquanto outras enfrentam dificuldades.

A Record TV também apresentou resultados insatisfatórios com a novela "Estranho Amor", o que resultou em uma média de audiência que se aproximou da Band. Isso demonstra um cenário competitivo no horário nobre, onde cada ponto de audiência é valioso.

Já no SBT, o programa "Melhor da Tarde" obteve um desempenho impressionante, superando em mais de três vezes a audiência de "A Tarde É Sua", programa da mesma faixa horária que não conseguiu se destacar.

Abaixo estão os números consolidados das audiências do dia 6 de janeiro de 2026, com a média de espectadores para cada programa:

TV Globo

Hora 1: 3,7

3,7 Bom Dia SP: 6,2

6,2 Bom Dia Brasil: 7,2

7,2 Encontro com Patrícia Poeta: 6,3

6,3 Mais Você: 6,0

6,0 SP1: 8,9

8,9 Globo Esporte: 8,8

8,8 Jornal Hoje: 9,5

9,5 Edição Especial: Terra Nostra: 10,1

10,1 Sessão da Tarde: MIB – Homens de Preto Internacional: 8,6

8,6 SPTV: 10,6

10,6 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,2

12,2 Éta Mundo Melhor!: 17,5

17,5 SP2: 20,0

20,0 Dona de Mim: 21,3

21,3 Jornal Nacional: 23,1

23,1 Três Graças: 22,6

22,6 O Auto da Compadecida 2: 17,1

17,1 O Mistério de Varginha – Estreia: 11,8

11,8 Jornal da Globo: 8,0

8,0 Dona de Mim (reapresentação): 6,1

6,1 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,7

4,7 Corujão: Quarto de Guerra: 3,4

Record TV

Balanço Geral Manhã: 1,3

1,3 Balanço Geral Manhã II: 2,3

2,3 Balanço Geral Manhã SP: 3,0

3,0 Fala Brasil: 3,1

3,1 Hoje em Dia: 3,1

3,1 Balanço Geral SP: 4,8

4,8 Igreja Universal: 5,4

5,4 Balanço Geral SP: 5,6

5,6 A Escrava Isaura: 3,7

3,7 Cidade Alerta: 3,2

3,2 Cidade Alerta SP: 6,0

6,0 Jornal da Record: 6,1

6,1 Mãe: 5,7

5,7 Reis – A Consequência: 4,1

4,1 Chamas do Destino: 3,7

3,7 Estranho Amor: 2,3

2,3 Jornal da Record 24h: 1,8

1,8 Fala Que Eu Te Escuto: 0,9

SBT

SBT Manhã: 1,9

1,9 SBT Manhã 2ª Edição: 1,6

1,6 Primeiro Impacto: 1,9

1,9 Alô Você: 2,4

2,4 Esmeralda: 2,3

2,3 Rubi: 2,3

2,3 Fofocalizando: 3,2

3,2 Casos de Família: 3,0

3,0 Coração Indomável: 3,0

3,0 Aqui Agora: 2,2

2,2 SBT Brasil: 2,5

2,5 A.Mar: 2,5

2,5 Programa do Ratinho: 3,3

3,3 SBT Repórter: 2,3

2,3 The Noite: 1,6

1,6 Operação Mesquita: 1,4

1,4 SBT Podnight: 1,1

1,1 SBT Notícias: 1,3

As medições de audiência referem-se à capital paulista. Em 2026, um ponto de audiência equivale a aproximadamente 78.781 residências sintonizadas na Grande São Paulo, e esses dados são importantes para o mercado publicitário.