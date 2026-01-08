Audiência da TV: números consolidados de 7 de janeiro de 2026
Audiência de Televisão: Números do Dia 7 de Janeiro de 2026
A emissora Record teve um bom desempenho na programação, recuperando a vice-liderança com a novela turca "Chamas do Destino" e a série "Estranho Amor". Esses programas conseguiram atrair a atenção do público, ajudando a emissora a aumentar suas métricas de audiência.
Por outro lado, a situação no SBT se apresentou como um desafio. A novela "A.Mar" teve uma audiência de apenas 2 pontos, o que representa uma queda significativa e a torna o programa menos assistido do canal. Esses números indicam uma verdadeira crise na programação da emissora, que pode afetar sua posição no mercado.
Na Globo, um dos destaques foi a novela "Três Graças", escrita por Aguinaldo Silva. Este folhetim tem mostrado uma força considerável, liderando a audiência e, em alguns momentos recentes, superando até mesmo o Jornal Nacional, que é tradicionalmente um dos programas mais vistos da emissora.
Na faixa matinal, a ausência do apresentador Luiz Bacci no comando do "Alô Você", do SBT, não impactou negativamente a audiência. Os números permaneceram estáveis, o que sugere que o formato do programa mantém seu público fiel, independentemente de quem esteja apresentando.
Confira abaixo as audiências consolidadas do dia 7 de janeiro de 2026:
Globo:
- Hora 1: 3,7
- Bom Dia SP: 7,4
- Bom Dia Brasil: 6,9
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,3
- Mais Você: 5,6
- SP1: 8,4
- Globo Esporte: 8,4
- Jornal Hoje: 9,8
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,5
- Sessão da Tarde: Tempestade – Planeta em Fúria: 9,9
- SPTV: 11,4
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 13,3
- Êta Mundo Melhor!: 17,6
- SP2: 20,0
- Dona de Mim: 20,9
- Jornal Nacional: 22,4
- Três Graças: 23,0
- O Auto da Compadecida 2: 16,2
- O Mistério de Varginha: 10,6
- Jornal da Globo: 7,4
- Dona de Mim (reapresentação): 5,0
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,3
- Corujão: Deus é Brasileiro: 3,6
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,3
- Balanço Geral Manhã SP: 2,5
- Fala Brasil: 2,6
- Hoje em Dia: 2,9
- Balanço Geral SP: 4,8
- The Love School: 5,3
- A Escrava Isaura: 4,0
- Cidade Alerta: 3,9
- Jornal da Record: 7,0
- Chamas do Destino: 4,4
- Estranho Amor: 3,0
SBT:
- SBT Manhã: 1,8
- Primeiro Impacto: 2,2
- Alô Você: 2,5
- A.Mar: 2,2
- Programa do Ratinho: 3,5
- The Noite: 2,3
Band:
- Jogo Aberto: 1,5
- Brasil Urgente: 2,8
- Jornal da Band: 3,2
RedeTV:
- Superpop: 0,4
Os dados referem-se à audiência na Grande São Paulo e um ponto de audiência equivale a cerca de 78 mil domicílios sintonizados. Essas informações são utilizadas como referência para o mercado publicitário e ajudam a entender o comportamento do público em relação à programação das emissoras.