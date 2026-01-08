Entretenimento

Audiência da TV: números consolidados de 7 de janeiro de 2026

Cena da novela A.Mar. Foto: Divulgação/Televisa
A emissora Record teve um bom desempenho na programação, recuperando a vice-liderança com a novela turca "Chamas do Destino" e a série "Estranho Amor". Esses programas conseguiram atrair a atenção do público, ajudando a emissora a aumentar suas métricas de audiência.

Por outro lado, a situação no SBT se apresentou como um desafio. A novela "A.Mar" teve uma audiência de apenas 2 pontos, o que representa uma queda significativa e a torna o programa menos assistido do canal. Esses números indicam uma verdadeira crise na programação da emissora, que pode afetar sua posição no mercado.

Na Globo, um dos destaques foi a novela "Três Graças", escrita por Aguinaldo Silva. Este folhetim tem mostrado uma força considerável, liderando a audiência e, em alguns momentos recentes, superando até mesmo o Jornal Nacional, que é tradicionalmente um dos programas mais vistos da emissora.

Na faixa matinal, a ausência do apresentador Luiz Bacci no comando do "Alô Você", do SBT, não impactou negativamente a audiência. Os números permaneceram estáveis, o que sugere que o formato do programa mantém seu público fiel, independentemente de quem esteja apresentando.

Confira abaixo as audiências consolidadas do dia 7 de janeiro de 2026:

Audiences de Televisão:

Globo:

  • Hora 1: 3,7
  • Bom Dia SP: 7,4
  • Bom Dia Brasil: 6,9
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,3
  • Mais Você: 5,6
  • SP1: 8,4
  • Globo Esporte: 8,4
  • Jornal Hoje: 9,8
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,5
  • Sessão da Tarde: Tempestade – Planeta em Fúria: 9,9
  • SPTV: 11,4
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 13,3
  • Êta Mundo Melhor!: 17,6
  • SP2: 20,0
  • Dona de Mim: 20,9
  • Jornal Nacional: 22,4
  • Três Graças: 23,0
  • O Auto da Compadecida 2: 16,2
  • O Mistério de Varginha: 10,6
  • Jornal da Globo: 7,4
  • Dona de Mim (reapresentação): 5,0
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,3
  • Corujão: Deus é Brasileiro: 3,6

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,3
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,5
  • Fala Brasil: 2,6
  • Hoje em Dia: 2,9
  • Balanço Geral SP: 4,8
  • The Love School: 5,3
  • A Escrava Isaura: 4,0
  • Cidade Alerta: 3,9
  • Jornal da Record: 7,0
  • Chamas do Destino: 4,4
  • Estranho Amor: 3,0

SBT:

  • SBT Manhã: 1,8
  • Primeiro Impacto: 2,2
  • Alô Você: 2,5
  • A.Mar: 2,2
  • Programa do Ratinho: 3,5
  • The Noite: 2,3

Band:

  • Jogo Aberto: 1,5
  • Brasil Urgente: 2,8
  • Jornal da Band: 3,2

RedeTV:

  • Superpop: 0,4

Os dados referem-se à audiência na Grande São Paulo e um ponto de audiência equivale a cerca de 78 mil domicílios sintonizados. Essas informações são utilizadas como referência para o mercado publicitário e ajudam a entender o comportamento do público em relação à programação das emissoras.

