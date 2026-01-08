Audiência da TV: números consolidados de 7 de janeiro de 2026

Audiência de Televisão: Números do Dia 7 de Janeiro de 2026

A emissora Record teve um bom desempenho na programação, recuperando a vice-liderança com a novela turca "Chamas do Destino" e a série "Estranho Amor". Esses programas conseguiram atrair a atenção do público, ajudando a emissora a aumentar suas métricas de audiência.

Por outro lado, a situação no SBT se apresentou como um desafio. A novela "A.Mar" teve uma audiência de apenas 2 pontos, o que representa uma queda significativa e a torna o programa menos assistido do canal. Esses números indicam uma verdadeira crise na programação da emissora, que pode afetar sua posição no mercado.

Na Globo, um dos destaques foi a novela "Três Graças", escrita por Aguinaldo Silva. Este folhetim tem mostrado uma força considerável, liderando a audiência e, em alguns momentos recentes, superando até mesmo o Jornal Nacional, que é tradicionalmente um dos programas mais vistos da emissora.

Na faixa matinal, a ausência do apresentador Luiz Bacci no comando do "Alô Você", do SBT, não impactou negativamente a audiência. Os números permaneceram estáveis, o que sugere que o formato do programa mantém seu público fiel, independentemente de quem esteja apresentando.

Confira abaixo as audiências consolidadas do dia 7 de janeiro de 2026:

Audiences de Televisão:

Globo:

Hora 1: 3,7

Bom Dia SP: 7,4

Bom Dia Brasil: 6,9

Encontro com Patrícia Poeta: 5,3

Mais Você: 5,6

SP1: 8,4

Globo Esporte: 8,4

Jornal Hoje: 9,8

Edição Especial: Terra Nostra: 11,5

Sessão da Tarde: Tempestade – Planeta em Fúria: 9,9

SPTV: 11,4

Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 13,3

Êta Mundo Melhor!: 17,6

SP2: 20,0

Dona de Mim: 20,9

Jornal Nacional: 22,4

Três Graças: 23,0

O Auto da Compadecida 2: 16,2

O Mistério de Varginha: 10,6

Jornal da Globo: 7,4

Dona de Mim (reapresentação): 5,0

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 4,3

Corujão: Deus é Brasileiro: 3,6

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,3

Balanço Geral Manhã SP: 2,5

Fala Brasil: 2,6

Hoje em Dia: 2,9

Balanço Geral SP: 4,8

The Love School: 5,3

A Escrava Isaura: 4,0

Cidade Alerta: 3,9

Jornal da Record: 7,0

Chamas do Destino: 4,4

Estranho Amor: 3,0

SBT:

SBT Manhã: 1,8

Primeiro Impacto: 2,2

Alô Você: 2,5

A.Mar: 2,2

Programa do Ratinho: 3,5

The Noite: 2,3

Band:

Jogo Aberto: 1,5

Brasil Urgente: 2,8

Jornal da Band: 3,2

RedeTV:

Superpop: 0,4

Os dados referem-se à audiência na Grande São Paulo e um ponto de audiência equivale a cerca de 78 mil domicílios sintonizados. Essas informações são utilizadas como referência para o mercado publicitário e ajudam a entender o comportamento do público em relação à programação das emissoras.