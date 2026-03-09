Carol Castro comenta falta de indicação por ‘Garota do Momento’

A divulgação dos indicados ao prêmio ‘Melhores do Ano 2025’, exibido no programa ‘Domingão com Huck’, gerou uma forte reação da atriz Carol Castro nas redes sociais. Ela ficou desapontada por não ter sido lembrada na categoria de melhor atriz, especialmente pelo seu trabalho como Clarice na novela ‘Garota do Momento’. Em sua postagem, Carol expressou que se dedicou completamente à personagem e agradeceu o apoio e as mensagens carinhosas que recebeu dos fãs após o anúncio.

Apesar de sua ausência na lista de indicados, ‘Garota do Momento’ ainda está concorrendo em outras categorias, mas apenas Duda Santos, parte do elenco, foi indicada na categoria de atuação feminina. Outras atrizes, incluindo Bella Campos, Débora Bloch e Taís Araújo, concorrem com seus papéis em ‘Vale Tudo’, e Grazi Massafera está na disputa por ‘Três Graças’.

A interpretação de Clarice foi considerada um dos pontos altos da novela, e Carol Castro usou a repercussão positiva para expressar sua gratidão pelo carinho que recebeu do público. A atriz ressaltou a importância emocional que o papel teve em sua carreira recente.

Os vencedores do ‘Melhores do Ano’ serão anunciados no dia 29 de março. Enquanto isso, a ausência de Carol Castro entre os indicados continua sendo um dos tópicos mais debatidos entre os fãs da novela ‘Garota do Momento’.