Depressão e ansiedade: descubra alternativas aos remédios

Apesar de toda a evolução na medicina e do acesso à informação, a depressão e a ansiedade ainda afetam milhões de brasileiros, independentemente da idade ou situação. É verdade que, para muitos, a medicação é fundamental, mas existem outros caminhos que podem dar um grande empurrão na busca por mais qualidade de vida e alívio emocional.

Elisângela Ribeiro, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra, destaca a importância de ver a saúde mental de forma mais ampla. É possível sim usar a medicação como aliada, mas isso não deve ser o único enfoque. O apoio psicológico, laços saudáveis, manter-se ativo fisicamente, ter uma alimentação balanceada e se conectar com seus próprios propósitos são peças-chave nesse quebra-cabeça chamado vida.

Muita gente ainda busca apoio psicológico apenas nos piores momentos, e isso mostra uma falta de cultura preventiva na saúde mental. Psicoterapia não é só para crises! Ela pode ajudar a entender os padrões de pensamento, desenvolver novas formas de encarar os desafios e reforçar a autoestima. E quem diria que isso tudo ajuda a evitar recaídas e melhora o bem-estar geral? É um investimento em você mesmo.

O que pode funcionar além dos remédios?

De acordo com Elisângela, há algumas estratégias que podem complementar o tratamento medicamentoso contra depressão e ansiedade, potencializando os resultados. Vamos dar uma olhada em algumas delas:

Psicoterapia regular: Funciona como um verdadeiro GPS emocional. Ajuda a identificar padrões de pensamento e fortalece a autoestima, além de prevenir recaídas. Atividade física frequente: Fazer exercícios regularmente é como dar um zap nas endorfinas. Essa produção de neurotransmissores melhora o humor e reduz a ansiedade. E quem não se sente bem depois de uma corridinha ou uma pedalada? Sono de qualidade: Ter uma boa rotina de descanso impacta diretamente no nosso equilíbrio emocional. Quem já ficou sem dormir sabe o quanto isso pode atrapalhar o dia. Alimentação equilibrada: Comer bem não é só sobre calorias, é sobre segurança emocional também. Uma dieta balanceada ajuda o organismo a funcionar melhor, inclusive a nossa cabeça. Rede de apoio e vínculos saudáveis: Manter relacionamentos afetivos positivos, participar de atividades em grupo ou desenvolver hobbies pode fazer um bem danado. Reduz a sensação de isolamento e traz um conforto especial. Lazer: Reservar um tempo para atividades prazerosas ensina o cérebro a sentir prazer de novo, algo que pode perderse em momentos difíceis. Voltar a se interessar pelo dia a dia é uma conquista e tanto!

Como a Elisângela ressalta, essas práticas não substituem um tratamento profissional, mas são verdadeiros reforços no processo de recuperação.

O papel da rede de apoio na saúde mental

Um aspecto que muitas vezes não recebemos a devida atenção é a importância dos vínculos afetivos e do sentimento de pertencimento. Relacionamentos saudáveis e a participação em atividades coletivas são essenciais. O voluntariado ou até um hobby que traga alegria podem diminuir o isolamento e aumentar a motivação. Ter pessoas por perto faz uma diferença enorme em momentos de vulnerabilidade emocional.

Quando procurar ajuda

Elisângela também reforça que, se a tristeza, o medo, a irritabilidade ou o cansaço passarem a atrapalhar a rotina, o trabalho ou as relações, é hora de buscar ajuda profissional. O primeiro passo pode ser o mais difícil, mas é crucial. E saber que existem vários caminhos para cuidar da saúde mental pode tornar essa jornada mais leve e acessível.