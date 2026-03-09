Retome o equilíbrio alimentar com estas 7 dicas práticas

As festas de fim de ano são sempre momentos de alegria, não é? Mas, com tanta comida gostosa, bebida e encontros com amigos e família, não é raro que a gente acabe exagerando. Depois, vem aquela sensação de culpa, que até faz a gente querer recorrer a dietas malucas ou jejuns para “compensar” os excessos. Esse comportamento, porém, nem sempre é saudável.

A Dra. Theresa Leo, uma expert em nutrologia, alerta que o ciclo de comer demais e depois restringir a alimentação pode nos levar a armadilhas. Quando você come mais do que devia, a vontade de se restringir intensamente vem logo em seguida. Mas, a verdade é que essa abordagem pode causar um efeito sanfona, onde você perde e ganha peso repetidamente. E quem já passou por isso sabe que isso pode ser frustrante e desgastante.

Por isso, pequenas mudanças na alimentação são mais eficazes do que dietas radicais. O corpo tem uma ótima capacidade de se regular, mas tudo depende de oferecermos as condições certas.

A Dra. Theresa explica ainda que, em vez de focar nos alimentos em si, é fundamental observar a nossa relação com a comida. Muitas vezes, a gente usa a alimentação como uma forma de lidar com o estresse do dia a dia, o que pode desencadear o que ela chama de “comer emocional”. Quando isso acontece, a comida deixa de ser apenas uma fonte de nutrição e se torna uma maneira de lidar com as emoções.

Se você já se pegou pensando que vai “até o fim” depois de um dia de exagero e, em seguida, tentando se castigar com dietas absurdas, sabe bem do que estamos falando. Esse padrão de pensar em comida como uma forma de recompensa ou punição só aumenta a ansiedade e vai nos levando a novas escapadas na alimentação.

Com o tempo, esse ciclo pode resultar em comportamentos alimentares desordenados. O risco não está só em um exagero aqui ou ali, mas na repetição desse padrão que gera sofrimento e até quadros mais sérios, como compulsão alimentar.

Agora que entendemos um pouco melhor o que acontece, vamos falar sobre como retomar a dieta de um jeito mais saudável e equilibrado?

Dicas para retomar o equilíbrio alimentar

Depois de um período de excessos, a chave para voltar ao eixo é manter a calma e voltar aos hábitos saudáveis de forma gradual. A Dra. Theresa separou algumas dicas que podem ajudar:

1. Retome uma rotina alimentar regular

Evite ficar longos períodos sem comer ou fazer restrições pesadas. Desenvolver horários fixos para as refeições torna mais fácil controlar a fome e regular o metabolismo. Isso é um truque que realmente funciona!

2. Priorize alimentos frescos e nutritivos

Inclua mais frutas, verduras e proteínas de qualidade na sua dieta. Esses alimentos não são apenas fresquinhos, mas ajudam a manter a saciedade e a digestão em dia.

3. Mantenha uma boa hidratação

Não esqueça de beber água! Uma boa hidratação ajuda o corpo a se recuperar, especialmente após aqueles dias em que a gente pode ter exagerado na bebida ou na comida mais pesada.

4. Evite dietas radicais e práticas compensatórias

Cuidado com as famosas dietas detox e jejuns exagerados. Elas costumam não durar e só adicionam mais pressão ao seu corpo. O organismo já sabe como se desintoxicar naturalmente!

5. Inclua atividade física de forma regular e equilibrada

Mexer o corpo não precisa ser uma punição. Um pouco de atividade física regular pode ajudar a regular o humor e a manter hábitos saudáveis sem o peso da culpa.

6. Desenvolva uma relação mais flexível e consciente com a alimentação

Tente não rotular os alimentos como bons ou ruins. Pratique atenção plena durante as refeições, ouvindo seu corpo. O equilíbrio não é resultado de ações extremas, mas de uma rotina estável.

7. Busque apoio profissional quando necessário

Se você percebe que sua relação com a comida não está legal, não hesite em buscar ajuda de profissionais. Nutricionistas e psicólogos podem oferecer suporte e ajuda valiosa para reencontrar o caminho.

Essas dicas podem parecer simples, mas com certeza vão ajudar a criar uma nova relação com a sua alimentação, trazendo mais leveza e tranquilidade para o seu dia a dia. Vamos juntos nessa?