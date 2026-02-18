Entretenimento

Carnaval paulista tem audiência maior que programação da Globo

Carnaval Globeleza 2026. Foto: Reprodução/Globo
Carnaval paulista supera grade normal da Globo nos dois dias de desfile

Os desfiles de Carnaval em São Paulo em 2026 apresentaram um aumento significativo na audiência da Globo, superando em 40% os números da programação normal da emissora. Este ano é decisivo para as negociações contratuais entre a emissora e a Liga-SP, responsável pelos desfiles.

Nos dois primeiros dias de apresentações, a Globo alcançou resultados expressivos. Na sexta-feira, dia 13, a Mocidade Unida da Mooca, uma escola recém-promovida ao grupo especial, obteve 11 pontos, o melhor desempenho do primeiro dia. No dia seguinte, a Império de Casa Verde também fez sua apresentação com 11 pontos, e a Gaviões da Fiel encerrou a noite com 8 pontos — um aumento considerável em comparação à média de 4 que a emissora costuma registrar nesse horário. O segundo dia de desfiles teve um crescimento médio de 17% nas audiências, com uma média geral de 8 pontos.

Analisando os dados dos dois dias, a média na Grande São Paulo foi de 7 pontos, o mesmo resultado obtido nos desfiles de 2024, mas bem acima do que a programação habitual conseguiria atingir.

Um dos destaques da cobertura foi a apuração do carnaval, onde a Mocidade Alegre foi anunciada como campeã. Esse momento gerou uma média de 16 pontos e chegou a picos de 20, superando os 15 pontos da apuração do ano anterior. Essa evidência reforça a ideia de que o clímax do Carnaval é o momento mais assistido.

Por contrato, a Globo também transmite os desfiles de São Paulo para o público do Rio de Janeiro, o que gerou críticas de alguns telespectadores cariocas que preferiam assistir à Série Ouro, a segunda divisão das escolas de samba do Rio. Essa competição, por sua vez, foi adquirida pela Band, que renovou seu contrato até 2028.

Na primeira noite de desfiles, se apresentaram as escolas Mocidade Unida da Mooca, Colorado do Brás, Dragões da Real, Acadêmicos do Tatuapé, Rosas de Ouro, Vai-Vai e Barroca Zona Sul. No segundo dia, as escolas foram Império de Casa Verde, Águia de Ouro, Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Estrela do Terceiro Milênio, Tom Maior e Camisa Verde e Branco.

Estes números evidenciam a importância do Carnaval paulista para a programação da Globo, especialmente em um momento chave para as negociações de contrato. Com os resultados mostrando que os desfiles atraem uma audiência considerável, a emissora poderá usar essas informações como suporte nas discussões sobre a renovação da parceria com a Liga-SP.

