Relógio da fertilidade: entenda a relação com sua carreira

Relógio da fertilidade: por que o auge da carreira não acompanha a reserva ovariana?
A capacidade ovariana vai mudando ao longo dos anos, sendo que, aos 25 anos, a fertilidade da mulher costuma estar no auge (Imagem: Julia Zavalishina | Shutterstock)

O momento em que a carreira decola e a estabilidade financeira aparecem é, geralmente, lá pelos 40 anos. Muitas mulheres se sentem prontas para ser mães nessa fase. No entanto, existe uma desconexão curiosa entre a idade social e a biológica. Enquanto você está cheia de energia, sua carreira vai bem e a vida parece um prato cheio, os ovários seguem um cronograma que não pode ser ignorado. Segundo o Dr. Luiz Pina, especialista em reprodução humana, a reserva de óvulos começa a diminuir rapidamente a partir dos 35 anos. Com isso, tentar engravidar naturalmente se torna cada vez mais desafiador.

Desinformação nas redes sociais e seus impactos na fertilidade

Nos consultórios, o Dr. Luiz Pina reparou que muitos dos casos de frustração vêm da desinformação, especialmente com o que se vê nas redes sociais. Tem muita gente por aí compartilhando histórias de gestações naturais aos 50 anos, criando uma falsa expectativa. “A verdade é que as chances de engravidar naturalmente nessa idade são quase nulas. As pessoas precisam ter mais responsabilidade ao discutir esse tema e contar quais métodos realmente funcionaram, como a doação de óvulos ou o congelamento”, destaca o médico.

É bom lembrar que, diferente dos homens, que continuam produzindo espermatozoides durante a vida, as mulheres já nascem com um número fixo de óvulos. Esse estoque vai diminuindo com o passar dos anos. E não é só a quantidade que diminui: a qualidade dos óvulos também cai. Com isso, aumentam as chances de abortos espontâneos e alterações genéticas. Então, se você tem 40 anos, saiba que a qualidade dos seus óvulos não está mais a mesma.

Capacidade ovariana ao longo dos anos

Aqui está um panorama da fertilidade ao longo dos anos:

  • 25 anos: é quando a fertilidade feminina está lá em cima;
  • 35 anos: começamos a notar uma queda rápida na quantidade e qualidade dos óvulos;
  • 40 anos: as chances de engravidar naturalmente caem para cerca de 5% a cada ciclo;
  • A partir dos 45 anos: engravidar naturalmente se torna uma exceção.

O Dr. Luiz Pina não consegue parar o tempo, mas acredita que discutir esses temas desde cedo pode ajudar as mulheres a planejarem a maternidade de forma mais consciente. Assim, fica mais fácil evitar frustrações no futuro e ainda há opções disponíveis para quem deseja engravidar um pouco mais tarde.

No fim das contas, o importante é estar por dentro das mudanças do corpo e tomar as rédeas do próprio planejamento familiar. Cada fase tem seu tempo, e é sempre bom saber que há caminhos e escolhas ao longo dessa jornada.

