Carlos Alberto de Nóbrega recebe homenagem em ‘A Praça é Nossa’

Carlos Alberto de Nóbrega, um dos nomes mais reconhecidos da televisão brasileira, celebra seus 90 anos em uma edição especial de “A Praça é Nossa”, que vai ao ar nesta quinta-feira, 12 de março, às 22h45. O programa, que é transmitido pelo SBT, contará com diversas surpresas e homenagens feitas por amigos e colegas de trabalho que marcaram sua trajetória na TV.

Desde sua estreia em 1987, “A Praça é Nossa” se consolidou como um dos programas de humor mais duradouros da televisão aberta, mantendo-se relevante ao longo das décadas. A história do programa também é entrelaçada com a da família Nóbrega, começando com Manoel de Nóbrega, passando por Carlos Alberto e seguindo com Marcelo de Nóbrega, que é o diretor da atração.

A gravação do especial traz uma variedade de convidados, incluindo Patrícia Abravanel, Renata Nóbrega, Ratinho, Boninho, Alexandre Frota, e muitos outros. Carlos Alberto não sabia quem participaria, tornando as surpresas ainda mais especiais. Durante o programa, os famosos entram em cena ao lado de personagens típicos do programa, participando de esquetes e situações cômicas preparadas para a ocasião.

Uma das cenas marcantes envolve Patrícia Abravanel interpretando sua personagem, Paty, em um encontro divertido com Nina, criando um clima leve e engraçado. Ratinho também surpreende ao aparecer como Mestre Massa, oferecendo previsões cômicas que deixaram a plateia rindo. Boninho, por sua vez, se vê em uma das divertidas histórias de Paulinho Gogó, que promete um enredo cheio de reviravoltas.

Alexandre Frota também faz uma participação, trazendo uma abordagem hilária sobre negócios improvisados, enquanto Porpetone, caracterizado como Raul Gil, provoca risadas ao se mimetizar com um imitador. Fábio Rabin e Kilbert entram em um embate bem-humorado que discute comportamentos contemporâneos, aumentando a dose de ironia e humor.

César Filho e Marcelo Médici também marcam presença, com suas performances garantindo um tom leve e divertido. Carlos Alberto ainda troca ideias inusitadas sobre trabalho e cotidiano com os convidados, transformando pequenos detalhes em motivos para risadas.

Entre os momentos notáveis, Chico da Tiana e Nany People oferecem um diálogo cômico sobre o aniversário de um colega, e a dupla “O Bêbado e Barnabela” se envolve em uma hilariante disputa sobre um bilhete premiado.

O encerramento promete ser grandioso, com todos os convidados juntos cantando um “Parabéns” especial, acompanhado de bolo e uma dança preparada para a festividade.

Com a presença de personagens icônicos e convidados dispostos a entrar no clima de celebração, “A Praça é Nossa” transformará o aniversário de Carlos Alberto de Nóbrega em uma verdadeira festa na televisão, homenageando uma carreira que se estende por gerações do humor no Brasil.