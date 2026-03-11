Sedentário magro: descubra o que a balança não revela sobre saúde

Muita gente acredita que estar no peso ideal é a chave para se sentir saudável. Mas, se você dá uma olhada na realidade brasileira, percebe que quase 40% da população adulta vive uma vida sedentária, segundo o IBGE. E nesse cenário, uma preocupação silenciosa está emergindo: estamos falando do “sedentário magro”.

A endocrinologista Fernanda Parra traz uma alerta importante: o número na balança não conta toda a história. Esse antigo conceito de saúde, que só considera o Índice de Massa Corporal (IMC), está perdendo força. “Às vezes, pacientes vêm até mim comemorando um peso que se mantém estável. Mas, ao realizarmos a bioimpedância, encontramos uma realidade preocupante: uma porcentagem altíssima de gordura visceral e quase nenhuma massa muscular. Isso é o que chamamos de obesidade oculta”, conta ela.

Gordura visceral: o “órgão doente” que você não vê

Você já parou para pensar na gordura que fica escondida entre os órgãos? Isso é a gordura visceral, e ela é traiçoeira. Enquanto a gordura subcutânea é aquela que você vê e sente, como aquela “pochete” que não sai, a visceral também pode ser invisível aos olhos, mas muito letal. Ela funciona como um “órgão endócrino doente” e promove inflamações no corpo. Para quem é sedentário mesmo sendo magro, isso pode ser o estopim para problemas sérios, como:

Diabetes tipo 2 : quem diria, mas a resistência à insulina pode aparecer sem que você tenha quilos a mais.

: quem diria, mas a resistência à insulina pode aparecer sem que você tenha quilos a mais. Esteatose hepática : o fígado começa a acumular gordura e, muitas vezes, sem sintomas, o que pode levar a questões graves.

: o fígado começa a acumular gordura e, muitas vezes, sem sintomas, o que pode levar a questões graves. Riscos cardiovasculares: artérias inflamadas por conta de uma composição corporal ruim podem aumentar o risco de infarto ou AVC.

Músculo: o seu “seguro de vida” em 2026

Fernanda destaca que precisamos repensar o papel dos músculos. Eles não devem ser apenas um símbolo de beleza, mas sim considerados um “seguro de vida”. O músculo é essencial para o nosso metabolismo, ajudando a consumir glicose, regular a sensação de saciedade e combater inflamações. Quando deixamos de nos mexer, esse motor do corpo acaba desligando, o que pode trazer doenças crônicas, perda de mobilidade e um futuro com menos qualidade de vida.

Por isso, a mensagem da especialista é bem clara: não fique focado apenas na balança, mas sim na sua composição corporal. E não pense que a musculação e o consumo inteligente de proteínas são apenas coisas de atletas. Na verdade, eles são essenciais para quem quer envelhecer com saúde e energia.

Então, se você já pegou um trânsito insuportável, sabe como é importante ter uma boa solução de saúde por trás disso tudo. Afinal, assim como calibrar os pneus do carro antes de pegar a estrada, cuidar do próprio corpo deve ser uma prioridade.