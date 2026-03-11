Saúde

Sedentário magro: descubra o que a balança não revela sobre saúde

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 18 horas atrás
2 minutos lidos
Sedentário magro: entenda por que o número na balança nem sempre reflete saúde
Fortalecer os músculos com exercícios e proteínas mantém o metabolismo ativo e ajuda a prevenir doenças (Imagem: Artsplav | Shutterstock)

Muita gente acredita que estar no peso ideal é a chave para se sentir saudável. Mas, se você dá uma olhada na realidade brasileira, percebe que quase 40% da população adulta vive uma vida sedentária, segundo o IBGE. E nesse cenário, uma preocupação silenciosa está emergindo: estamos falando do “sedentário magro”.

A endocrinologista Fernanda Parra traz uma alerta importante: o número na balança não conta toda a história. Esse antigo conceito de saúde, que só considera o Índice de Massa Corporal (IMC), está perdendo força. “Às vezes, pacientes vêm até mim comemorando um peso que se mantém estável. Mas, ao realizarmos a bioimpedância, encontramos uma realidade preocupante: uma porcentagem altíssima de gordura visceral e quase nenhuma massa muscular. Isso é o que chamamos de obesidade oculta”, conta ela.

Gordura visceral: o “órgão doente” que você não vê

Você já parou para pensar na gordura que fica escondida entre os órgãos? Isso é a gordura visceral, e ela é traiçoeira. Enquanto a gordura subcutânea é aquela que você vê e sente, como aquela “pochete” que não sai, a visceral também pode ser invisível aos olhos, mas muito letal. Ela funciona como um “órgão endócrino doente” e promove inflamações no corpo. Para quem é sedentário mesmo sendo magro, isso pode ser o estopim para problemas sérios, como:

  • Diabetes tipo 2: quem diria, mas a resistência à insulina pode aparecer sem que você tenha quilos a mais.
  • Esteatose hepática: o fígado começa a acumular gordura e, muitas vezes, sem sintomas, o que pode levar a questões graves.
  • Riscos cardiovasculares: artérias inflamadas por conta de uma composição corporal ruim podem aumentar o risco de infarto ou AVC.

Músculo: o seu “seguro de vida” em 2026

Fernanda destaca que precisamos repensar o papel dos músculos. Eles não devem ser apenas um símbolo de beleza, mas sim considerados um “seguro de vida”. O músculo é essencial para o nosso metabolismo, ajudando a consumir glicose, regular a sensação de saciedade e combater inflamações. Quando deixamos de nos mexer, esse motor do corpo acaba desligando, o que pode trazer doenças crônicas, perda de mobilidade e um futuro com menos qualidade de vida.

Por isso, a mensagem da especialista é bem clara: não fique focado apenas na balança, mas sim na sua composição corporal. E não pense que a musculação e o consumo inteligente de proteínas são apenas coisas de atletas. Na verdade, eles são essenciais para quem quer envelhecer com saúde e energia.

Então, se você já pegou um trânsito insuportável, sabe como é importante ter uma boa solução de saúde por trás disso tudo. Afinal, assim como calibrar os pneus do carro antes de pegar a estrada, cuidar do próprio corpo deve ser uma prioridade.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 18 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Menopausa: veja como cuidar da saúde para manter o bem-estar

Menopausa: cuide da saúde e mantenha o bem-estar

2 dias atrás
Semente pequena e poderosa: conheça os benefícios surpreendentes do gergelim para a saúde

Gergelim: descubra os surpreendentes benefícios para a saúde

2 dias atrás
Tamarindo: 3 formas de consumir para aproveitar os benefícios do fruto

Tamarindo: experimente 3 formas de aproveitar seus benefícios

2 dias atrás
Março Vermelho: 5 hábitos para evitar o câncer e a insuficiência renal

Março vermelho: adote 5 hábitos para prevenir câncer e rins saudáveis

2 dias atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo